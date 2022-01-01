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Письмо, 1970

1970 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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О фильме

Поэтический рассказ о душевной чуткости и отзывчивости ребенка, сыне моряка, помогающем маме.

6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1970
Премьера в России 1 января 1970
Премьера в мире 1 января 1970
Возраст 0+
Режиссер
Роман Качанов
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Письмо 1 постер
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