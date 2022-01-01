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Письмо, 1970
1970 / СССР
6.7
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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Жанр:
анимация
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О фильме
Поэтический рассказ о душевной чуткости и отзывчивости ребенка, сыне моряка, помогающем маме.
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6.7
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность
10 минут
Год выпуска
1970
Премьера в России
1 января 1970
Премьера в мире
1 января 1970
Возраст
0+
Режиссер
Роман Качанов
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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