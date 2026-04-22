Двое молодых хирургов во время гонко-корейской военной кампании приезжают работать в передвижном военном хирургическом госпитале. Единый сюжет, как таковой, в картине отсутствует - вместо него зритель видит серию невероятно смешных эпизодов и шуток, с помощью которых персонал госпиталя пытается сохранить рассудок в тяжелых реалиях войны.
|25 января 1970
|Россия
|12+
|23 июля 1970
|Австралия
|6 апреля 1970
|Бразилия
|11 июня 1970
|Великобритания
|27 мая 1970
|Германия
|4 июня 1970
|Дания
|9 апреля 1971
|Ирландия
|15
|25 сентября 1970
|Италия
|25 января 1970
|Казахстан
|25 февраля 1971
|Нидерланды
|18 марта 1970
|США
|25 января 1970
|Украина
|30 апреля 1970
|Франция
|18 июля 1970
|Япония