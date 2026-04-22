Постер фильма Военно-полевой госпиталь М.Э.Ш
7.5
Военно-полевой госпиталь М.Э.Ш
7.5

Военно-полевой госпиталь М.Э.Ш

, 1970
M.A.S.H.
США / комедия / 18+
Постер фильма Военно-полевой госпиталь М.Э.Ш
7.5

О фильме

Двое молодых хирургов во время гонко-корейской военной кампании приезжают работать в передвижном военном хирургическом госпитале. Единый сюжет, как таковой, в картине отсутствует - вместо него зритель видит серию невероятно смешных эпизодов и шуток, с помощью которых персонал госпиталя пытается сохранить рассудок в тяжелых реалиях войны.

В ролях

Дональд Сазерленд
Дональд Сазерленд
Эллиотт Гулд
Эллиотт Гулд
Сэлли Келлермэн
Джо Энн Пфлаг
Гэри Бергхофф
Роджер Бауэн
Режиссер Роберт Олтмен
Сценарист Ричард Хукер, Ринг Ларднер
Композитор Джонни Мэндел
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 1970
Премьера в мире 25 января 1970
Дата выхода
25 января 1970 Россия 12+
23 июля 1970 Австралия
6 апреля 1970 Бразилия
11 июня 1970 Великобритания
27 мая 1970 Германия
4 июня 1970 Дания
9 апреля 1971 Ирландия 15
25 сентября 1970 Италия
25 января 1970 Казахстан
25 февраля 1971 Нидерланды
18 марта 1970 США
25 января 1970 Украина
30 апреля 1970 Франция
18 июля 1970 Япония
MPAA R
Бюджет $3 500 000
Сборы в мире $81 600 904
Производство Aspen Productions (I), Ingo Preminger Productions
Другие названия
MASH, M*A*S*H, Cephede eğlence, Lazarete, M.A.S.H, M.A.S.H., M*A*S*H - armeijan liikkuva kenttäsairaala, M*A*S*H - armens rörliga fältsjukhus, M★A★S★H　マッシュ, Mas*Shu, Mobile Army Surgical Hospital, Tyuhvhj, Військово-польовий госпіталь, Военно-полевой госпиталь, Военно-полевой госпиталь М.Э.Ш., Военнополева болница, МЕШ, Пересувний армійський хірургічний госпіталь, 야전병원 매쉬, 外科醫生

7.5
7.3 IMDb
Место в рейтинге
В общем рейтинге  1024 В жанре «комедия»  226 В фильмах США  632 В фильмах 1970 года  1
