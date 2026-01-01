Почему нельзя мыть посуду в гостях: запомните эту истину раз и на всю жизнь

Две капли на тряпку — и моль обходит свитера и шубы стороной: вот чем протираю шкаф при уборке

Превратить старую кухню в уютное гнездышко проще простого — решение копеечное, а ремонт выглядит на порядок дороже

Приятный аперитив перед восьмым сезоном «Невского»: в забытом сериале Васильев опять сыграл «мента»

Зачем ждать «Невский-8», когда есть эти 5 новинок от НТВ? Посмотрела главные хиты 2026-го и осталась довольна

В «Игре престолов» показали аж 16 потомков Рейниры и Деймона: все они воевали друг против друга

«Как будто "Карты, деньги, два ствола" на ТНТ», а еще Власенко «додиком» обозвали: зрители спорят из-за новой криминальной комедии «Суета»

Ответите на 5 вопросов о советских детективах — заслужите звание Шерлока: без лупы и Ватсона наш тест не пройти

От «Казановы» до «Филина»: 7 ненапряжных российских детективных сериалов, которые хочется досмотреть до конца

Свежий детектив Первого канала начался как «Невский», закончился как «Форсаж»: «У героя дедукция Шерлока, боевка Джеки Чана»