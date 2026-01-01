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Постер фильма Уличная сцена
6.8
Киноафиша Фильмы Уличная сцена
6.8

Уличная сцена

, 1970
Street Scenes
США / документальный / 18+
Постер фильма Уличная сцена
6.8

В ролях

Мартин Скорсезе
Мартин Скорсезе
Interviewer
Верна Блум
Self
Джей Кокс
Self
Харви Кейтель
Харви Кейтель
Self
Уильям Канстлер
Self
Режиссер Мартин Скорсезе
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 1970
Премьера в мире 14 сентября 1970
Дата выхода
14 сентября 1970 Россия 16+
14 сентября 1970 Казахстан
14 сентября 1970 Украина
Производство New York Cinetracts Collective
Другие названия
Street Scenes, Scene di strada 1970, Street Scenes 1970, Уличные сцены

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb

Отзывы о фильме

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