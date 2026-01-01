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6.8
Киноафиша
Фильмы
Уличная сцена
6.8
Уличная сцена
, 1970
Street Scenes
США / документальный / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
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Места съёмок
6.8
В ролях
Мартин Скорсезе
Interviewer
Верна Блум
Self
Джей Кокс
Self
Харви Кейтель
Self
Уильям Канстлер
Self
Режиссер
Мартин Скорсезе
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 15 минут
Год выпуска
1970
Премьера в мире
14 сентября 1970
Дата выхода
14 сентября 1970
Россия
16+
14 сентября 1970
Казахстан
14 сентября 1970
Украина
Производство
New York Cinetracts Collective
Другие названия
Street Scenes, Scene di strada 1970, Street Scenes 1970, Уличные сцены
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Рейтинг фильма
6.8
Оцените
10
голосов
6.5
IMDb
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