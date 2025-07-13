Вы точно росли в СССР, если пройдете этот тест без ошибок: вспомните 5/5 фильмов по кадрам с пионерами

Но если вдруг ошибетесь, не переживайте — вожатым мы не расскажем.

Советские фильмы о пионерах — это целая эпоха в кинематографе. Добрые, поучительные и немного наивные, они до сих пор вызывают теплые чувства у зрителей разных возрастов.

Проверим, насколько хорошо вы помните эти культовые картины? Мы подготовили тест, где вам предстоит угадать фильмы по кадрам с пионерами. В подборке — пять известных кинолент.

Некоторые кадры могут показаться очевидными, и название всплывёт в памяти мгновенно. Другие же заставят немного поразмышлять. Готовы окунуться в атмосферу советского детства и проверить свою киноэрудицию? Тогда вперёд!

Ранее мы писали: От «Черной кошки» до «Контрабандистов»: попробуйте угадать 5 хитовых фильмов СССР по рабочим названиям (тест)