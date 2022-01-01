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Молли Макгвайерс Молли Макгвайерс
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The Molly Maguires

Молли Макгвайерс, 1970

1970 / США
6.9 Оцените
13 голосов
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О фильме

Действие этой исторической ленты, основанной на реальных фактах, разворачивается в Пенсильвании в конце 19 столетия. «Молли Магуайерс» — так называлось тайной общество ирландских эмигрантов, созданное для борьбы с теми, кто предоставлял им работу, но взамен считал возможным издеваться, унижать, а иногда и …убивать.

Враги «Молли Магуайерс» — беспощадные владельцы шахт, нанимают детектива, чтобы тот тайно «внедрился» в ряды бунтовщиков и «сдал» впоследствии всех ключевых лидеров. Шон Коннери исполняет роль жесткого и подозрительного главаря «Молли», устраивающего новичку бесконечные «проверки на верность».

Однако после значительного времени «работы под прикрытием» герой Харриса начинает задаваться вопросом — на чьей он стороне?!

6.9 Оцените
13 голосов
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 1970
Премьера в России 27 января 1970
Премьера в мире 27 января 1970
Возраст 16+
Режиссер
Мартин Ритт
Мартин Ритт
В ролях
Шон Коннери
Шон Коннери
Ричард Харрис
Саманта Эггар
Фрэнк Финлей
Энтони Зербе
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Молли Макгвайерс 2 постера
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