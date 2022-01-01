Молли Макгвайерс, 1970

Действие этой исторической ленты, основанной на реальных фактах, разворачивается в Пенсильвании в конце 19 столетия. «Молли Магуайерс» — так называлось тайной общество ирландских эмигрантов, созданное для борьбы с теми, кто предоставлял им работу, но взамен считал возможным издеваться, унижать, а иногда и …убивать.



Враги «Молли Магуайерс» — беспощадные владельцы шахт, нанимают детектива, чтобы тот тайно «внедрился» в ряды бунтовщиков и «сдал» впоследствии всех ключевых лидеров. Шон Коннери исполняет роль жесткого и подозрительного главаря «Молли», устраивающего новичку бесконечные «проверки на верность».



Однако после значительного времени «работы под прикрытием» герой Харриса начинает задаваться вопросом — на чьей он стороне?!