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Постер фильма Чайковский
Постер фильма Чайковский
Рейтинги
6.4 Рейтинг IMDb: 6.3
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2 постера
Киноафиша Фильмы Чайковский

Чайковский

Tchaikovsky 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Рассказывая о наиболее ярких эпизодах жизни великого русского композитора, создатели фильма стремятся передать удивительное своеобразие его мироощущения, приоткрыть завесу тайны, всегда укутывающей творчество гения.
Страна СССР
Продолжительность 2 часа 37 минут
Год выпуска 1969
Премьера в мире 31 августа 1970
Дата выхода
31 августа 1970 Россия
9 сентября 1970 США
Производство Мосфильм
Другие названия
Tchaikovsky, Tchaikovski, Tschaikowski, Чайковский, Čajkovski, Çaykovski, Ceaikovski, Chaikohusuki, Csajkovszkij, Czajkowski, Music of Passion, Tjaikovskys liv og musik, Tjajkovskij, Tshaikovski - unohtumattomia säveliä, Una pioggia di stelle, Τσαϊκόφσκι, チャイコフスキー
Режиссер
Игорь Таланкин
В ролях
Иннокентий Смоктуновский
Иннокентий Смоктуновский
Антонина Шуранова
Майя Плисецкая
Майя Плисецкая
Евгений Леонов
Евгений Леонов
Владислав Стржельчик
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
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