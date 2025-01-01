Рассказывая о наиболее ярких эпизодах жизни великого русского композитора, создатели фильма стремятся передать удивительное своеобразие его мироощущения, приоткрыть завесу тайны, всегда укутывающей творчество гения.
СтранаСССР
Продолжительность2 часа 37 минут
Год выпуска1969
Премьера в мире31 августа 1970
Дата выхода
31 августа 1970
Россия
9 сентября 1970
США
ПроизводствоМосфильм
Другие названия
Tchaikovsky, Tchaikovski, Tschaikowski, Чайковский, Čajkovski, Çaykovski, Ceaikovski, Chaikohusuki, Csajkovszkij, Czajkowski, Music of Passion, Tjaikovskys liv og musik, Tjajkovskij, Tshaikovski - unohtumattomia säveliä, Una pioggia di stelle, Τσαϊκόφσκι, チャイコフスキー