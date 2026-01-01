Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Иногда великая идея...
Постер фильма Иногда великая идея...
6.9 Рейтинг IMDb: 6.9
Киноафиша Фильмы Иногда великая идея...

Иногда великая идея...

Sometimes a Great Notion 18+
О фильме

В орегонских лесах, на берегу великой реки Ваконды-Ауги, в городке Ваконда жизнь подобна древнегреческой трагедии без права на ошибку. Посреди слякоти, и осени, и отчаянной гонки лесоповала, и обреченной забастовки клан Стэмперов, записных упрямцев, бродяг и одиночек, живет по своим законам, и нет такой силы, которая способна их сломить. Каждодневная борьба со стихией и непомерно тяжкий труд здесь обретают подлинно ветхозаветные масштабы. Обыкновенные люди вырастают до всесильных гигантов. История любви, работы, упорства и долга оборачивается величайшей притчей столетия. На этой земле полутонов во множество, однако не бывает полумер и ничего невозможно сделать вполсилы.

Страна США
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 1970
Премьера в мире 31 декабря 1970
Дата выхода
31 декабря 1970 Россия
1 июня 1972 Австрия
6 апреля 1972 Аргентина +13
1 июня 1972 Германия
20 марта 1972 Дания
9 июня 1972 Ирландия
4 сентября 1972 Испания
31 декабря 1970 Казахстан
4 декабря 1972 Норвегия 15
4 октября 1972 Португалия M/12
17 декабря 1971 США
31 декабря 1970 Украина
22 июля 1972 Уругвай
31 марта 1972 Финляндия K-16
5 сентября 2012 Франция
19 января 1972 Швеция 15
2 сентября 1972 Япония
MPAA PG
Бюджет $3 660 000
Производство Universal Pictures, Newman-Foreman Company
Другие названия
Sometimes a Great Notion, Casta invencible, Never Give an Inch, Sie möchten Giganten sein, Câteodată o mare noţiune, Ei tuumaakaan, Hårdt mod hårdt, Hårt mot hårt, Hırs, Katkada dobra zamisao, Le clan des irréductibles, Ne lâchez pas d'un pouce!, Never Give a Inch, Oi atromitoi, Olykor egy nagy ötlet, Oregon dai shinrin/Waga midori no daichi, Os Indomáveis, Rodzina Stamperów, Sfida senza paura, Uma Lição Para não Esquecer, Vik ikke en tomme, Οι ατρόμητοι, Иногда великая идея..., Понякога страхотна идея, わが緑の大地
Режиссер
Пол Ньюман
Пол Ньюман
В ролях
Пол Ньюман
Пол Ньюман
Генри Фонда
Генри Фонда
Ли Ремик
Ли Ремик
Майкл Саразин
Ричард Джэкел
Фильмы похожие на Иногда великая идея...
Гарри и сын 6.1
Гарри и сын (1984)
Без злого умысла 6.9
Без злого умысла (1981)
Форт Апач, Бронкс 6.7
Форт Апач, Бронкс (1980)
Бассейн утопленников 6.5
Бассейн утопленников (1975)
Человек Макинтоша 6.3
Человек Макинтоша (1973)
Жизнь и времена судьи Роя Бина 6.9
Жизнь и времена судьи Роя Бина (1972)
Вуса 5.5
Вуса (1970)
Победители 6.1
Победители (1969)
Тайная война Гарри Фригга 6.4
Тайная война Гарри Фригга (1968)
Омбре: Отважный стрелок 7.4
Омбре: Отважный стрелок (1967)
Харпер 6.9
Харпер (1966)
Сладкоголосая птица юности 7.2
Сладкоголосая птица юности (1962)

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 14 голосов
6.9 IMDb
