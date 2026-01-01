Отзывы о фильме
В орегонских лесах, на берегу великой реки Ваконды-Ауги, в городке Ваконда жизнь подобна древнегреческой трагедии без права на ошибку. Посреди слякоти, и осени, и отчаянной гонки лесоповала, и обреченной забастовки клан Стэмперов, записных упрямцев, бродяг и одиночек, живет по своим законам, и нет такой силы, которая способна их сломить. Каждодневная борьба со стихией и непомерно тяжкий труд здесь обретают подлинно ветхозаветные масштабы. Обыкновенные люди вырастают до всесильных гигантов. История любви, работы, упорства и долга оборачивается величайшей притчей столетия. На этой земле полутонов во множество, однако не бывает полумер и ничего невозможно сделать вполсилы.
|31 декабря 1970
|Россия
|1 июня 1972
|Австрия
|6 апреля 1972
|Аргентина
|+13
|1 июня 1972
|Германия
|20 марта 1972
|Дания
|9 июня 1972
|Ирландия
|4 сентября 1972
|Испания
|31 декабря 1970
|Казахстан
|4 декабря 1972
|Норвегия
|15
|4 октября 1972
|Португалия
|M/12
|17 декабря 1971
|США
|31 декабря 1970
|Украина
|22 июля 1972
|Уругвай
|31 марта 1972
|Финляндия
|K-16
|5 сентября 2012
|Франция
|19 января 1972
|Швеция
|15
|2 сентября 1972
|Япония