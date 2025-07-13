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В «Игре престолов» Дейнерис врала нам и сама себе: этот миф о ящерах окончательно опровергнут в «Дома дракона 3»

13 июля 2025 09:25
Дейнерис

Намеки были и от Мартина, и от создателей проекта HBO.

Во вселенной Джорджа Мартина нет истины в последней инстанции, ведь лор основан на легендах и лжи. Одной из таких фальшивых аксиом в «Игре престолов» долго считалась идея, что только потомки Валирии — Таргариены — способны управлять драконами.

В это верила Дейнерис, в это верили зрители, принимавшие за правду все, что говорила белокурая красавица. Но была ли она права? Нет.

В «Игре престолов» Дейнерис врала нам и сама себе: этот миф о ящерах окончательно опровергнут в «Дома дракона 3»

Канон опровергли

Но третий сезон «Дома дракона» может расколоть этот миф, обнажив куда более тревожную истину: секрет власти над драконами — не в крови носителя. Джордж Мартин сам оставил намеки.

В одном из постов своего блога, рассуждая о природе Овцекрада, поселившегося возле Орлиного Гнезда, он отметил, что, будь эти существа не такими ленивыми и привязанными к Драконьему камню, «в каждом знатном доме были бы драконы».

Одним постом писатель посягнул на монополию Таргариенов. Сами по себе драконы не выбирают по крови. Они выбирают по силе духа — и, возможно, по безумию всадника.

И Овцекрад, которого по сюжету книг оседлала простолюдинка Крапива, может сильно пошатнуть канон.

В «Игре престолов» Дейнерис врала нам и сама себе: этот миф о ящерах окончательно опровергнут в «Дома дракона 3»

Что уже показали в сериалах

«Дом дракона» уже начал подрывать привычные конструкции. Второй сезон показал: происхождение не гарантирует успех. Принцесса Рейна, несмотря на «чистую» кровь, едва не погибла при попытке установить контакт с драконом. Сир Стеффон Дарклин, родственник Таргариенов, был сожжён дотла Морским Дымом.

И в то же время в сюжете всё чаще появляются персонажи низкого происхождения, готовые рискнуть собой ради попытки оседлать чудовище. Есть ли у новых всадников родство с Таргариенами или нет никому точно не известно. Но их вера в это может сыграть ключевую роль.

Отметим так же тот факт, что в Валирии, родом откуда и были Таргариены, было много знатных домов, управлявших драконами. Так что вовсе необязательно иметь связь с одним родом, возможно, часть новых всадников попросту имела зарубежные корни.

Если третий сезон подтвердит, что и другие простолюдины способны ездить верхом на драконах, это разрушит политический фундамент Таргариенов. Их власть держится на страхе, на идее уникальности и связи с дикими ящерами.

Хватит сравнивать «Этерну» с «Игрой престолов»: это русский «Ведьмак», и даже проблемы у него как в сериале Netflix. Он вам не Тарли: именно Сэм может стать новым королем Вестероса в книгах Мартина — сам писатель тонко намекал на это годы назад.

Фото: Legion-Media, кадры из сериала «Игра престолов»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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2 комментария
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