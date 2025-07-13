В «Игре престолов» Дейнерис врала нам и сама себе: этот миф о ящерах окончательно опровергнут в «Дома дракона 3»

Намеки были и от Мартина, и от создателей проекта HBO.

Во вселенной Джорджа Мартина нет истины в последней инстанции, ведь лор основан на легендах и лжи. Одной из таких фальшивых аксиом в «Игре престолов» долго считалась идея, что только потомки Валирии — Таргариены — способны управлять драконами.

В это верила Дейнерис, в это верили зрители, принимавшие за правду все, что говорила белокурая красавица. Но была ли она права? Нет.

Канон опровергли

Но третий сезон «Дома дракона» может расколоть этот миф, обнажив куда более тревожную истину: секрет власти над драконами — не в крови носителя. Джордж Мартин сам оставил намеки.

В одном из постов своего блога, рассуждая о природе Овцекрада, поселившегося возле Орлиного Гнезда, он отметил, что, будь эти существа не такими ленивыми и привязанными к Драконьему камню, «в каждом знатном доме были бы драконы».

Одним постом писатель посягнул на монополию Таргариенов. Сами по себе драконы не выбирают по крови. Они выбирают по силе духа — и, возможно, по безумию всадника.

И Овцекрад, которого по сюжету книг оседлала простолюдинка Крапива, может сильно пошатнуть канон.

Что уже показали в сериалах

«Дом дракона» уже начал подрывать привычные конструкции. Второй сезон показал: происхождение не гарантирует успех. Принцесса Рейна, несмотря на «чистую» кровь, едва не погибла при попытке установить контакт с драконом. Сир Стеффон Дарклин, родственник Таргариенов, был сожжён дотла Морским Дымом.

И в то же время в сюжете всё чаще появляются персонажи низкого происхождения, готовые рискнуть собой ради попытки оседлать чудовище. Есть ли у новых всадников родство с Таргариенами или нет никому точно не известно. Но их вера в это может сыграть ключевую роль.

Отметим так же тот факт, что в Валирии, родом откуда и были Таргариены, было много знатных домов, управлявших драконами. Так что вовсе необязательно иметь связь с одним родом, возможно, часть новых всадников попросту имела зарубежные корни.

Если третий сезон подтвердит, что и другие простолюдины способны ездить верхом на драконах, это разрушит политический фундамент Таргариенов. Их власть держится на страхе, на идее уникальности и связи с дикими ящерами.

Хватит сравнивать «Этерну» с «Игрой престолов»: это русский «Ведьмак», и даже проблемы у него как в сериале Netflix. Он вам не Тарли: именно Сэм может стать новым королем Вестероса в книгах Мартина — сам писатель тонко намекал на это годы назад.