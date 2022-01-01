Семь невест ефрейтора Збруева, 1970

Обычный советский солдат Костя Збруев однажды проснулся знаменитым - его фотографию разместили на обложке журнала “Умелый воин”. После этого холостому ефрейтору стали приходить сотни писем от читательниц со всей страны. Каждая из них была бы рада познакомиться с “парнем с обложки”. Уволившись в запас, Константин выбрал семь самых привлекательных, на его взгляд, невест и отправился в дальний путь. Где же найдет свое счастье ефрейтор Збруев - в раздольных украинских степях или в суровой тайге?