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Семь невест ефрейтора Збруева Семь невест ефрейтора Збруева
Киноафиша Фильмы Семь невест ефрейтора Збруева

Семь невест ефрейтора Збруева, 1970

1970 / СССР
7.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Обычный советский солдат Костя Збруев однажды проснулся знаменитым - его фотографию разместили на обложке журнала “Умелый воин”. После этого холостому ефрейтору стали приходить сотни писем от читательниц со всей страны. Каждая из них была бы рада познакомиться с “парнем с обложки”. Уволившись в запас, Константин выбрал семь самых привлекательных, на его взгляд, невест и отправился в дальний путь. Где же найдет свое счастье ефрейтор Збруев - в раздольных украинских степях или в суровой тайге?

  • “Семь невест ефрейтора Збруева” - вторая совместная работа режиссера Виталия Мельникова и сценариста Владимира Валуцкого. Ранее они работали над картиной “Начальник Чукотки” (1966). 
  • Роль Кости Збруева изначально была написана специально для Семена Морозова. Актер должен был исполнять главную роль в другой картине Мельникова - “Начальник Чукотки”, но в тот раз в итоге был утвержден Михаил Кононов. 
  • Интересно, что из семи невест на экране появляются только пять. Дело в том, что с первой девушкой Збруеву встретиться не удалось, а последней, как выяснилось, и вовсе не существовало. 
  • В общей сложности фильм посмотрели более 31 миллиона советских зрителей. 
  • В 1971 году “Семь невест…” вошли в список худших фильмов по версии журнала “Советский экран”.

Фотография Кости попала на обложку журнала «Умелый воин», и особы женского пола засыпали его письмами со всех сторон нашей обширной Родины. Пришло время демобилизации и Костя отправился в длительное путешествие от украинских степей до дальневосточной тайги выбирать невесту.

7.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 1970
Премьера в России 1 января 1970
Премьера в мире 1 января 1970
Возраст 12+
Режиссер
Виталий Мельников
Виталий Мельников
В ролях
Семен Морозов
Наталия Четверикова
Марианна Вертинская
Марианна Вертинская
Елена Соловей
Наталья Варлей
Наталья Варлей
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Семь невест ефрейтора Збруева 1 постер
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Семь невест ефрейтора Збруева смотреть онлайн

Семь невест ефрейтора Збруева
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