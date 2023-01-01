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Из Монтгомери в Мемфис
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King: A Filmed Record... Montgomery to Memphis

Из Монтгомери в Мемфис, 1970

1970 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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10 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
Продолжительность 3 часа 5 минут
Год выпуска 1970
Премьера в России 24 марта 1970
Премьера в мире 1 декабря 1969
Возраст 18+
Режиссер
Сидни Люмет
Сидни Люмет
В ролях
Пол Ньюман
Пол Ньюман
Руби Ди
Джеймс Эрл Джонс
Джеймс Эрл Джонс
Берт Ланкастер
Берт Ланкастер
Сидни Пуатье
Сидни Пуатье
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Из Монтгомери в Мемфис 2 постера
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