Это вторая серия из пяти, рассказывающих о жизни на Земле в конце 40-го века от Рождества Христова. Когда после катастрофы звездолета оставшиеся в живых астронавты попали в плен к жутким человекоподобным обезьянам, все думали, что это конец. Много приключений было у людей, но, в конце концов, самый лучший и удачливый из них — Брент, вынужден отправиться на поиски своих соплеменников. Он знает, что маленькие группки изменившихся после атомного взрыва людей скрываются в совершенно секретном подземном городе и совершенно не желают ни с кем поддерживать отношения…