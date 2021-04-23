Отзывы о фильме
Это вторая серия из пяти, рассказывающих о жизни на Земле в конце 40-го века от Рождества Христова. Когда после катастрофы звездолета оставшиеся в живых астронавты попали в плен к жутким человекоподобным обезьянам, все думали, что это конец. Много приключений было у людей, но, в конце концов, самый лучший и удачливый из них — Брент, вынужден отправиться на поиски своих соплеменников. Он знает, что маленькие группки изменившихся после атомного взрыва людей скрываются в совершенно секретном подземном городе и совершенно не желают ни с кем поддерживать отношения…
|23 апреля 1970
|Россия
|12+
|26 мая 1970
|Бразилия
|11 июня 1970
|Великобритания
|1 мая 1970
|Германия
|14 августа 1970
|Дания
|24 июля 1970
|Ирландия
|2 августа 1971
|Испания
|23 апреля 1970
|Италия
|23 апреля 1970
|Казахстан
|16 июля 1970
|Нидерланды
|23 апреля 1970
|Румыния
|18
|26 мая 1970
|США
|23 апреля 1970
|Украина
|12 июня 1970
|Финляндия
|31 мая 1970
|Франция
|31 августа 1970
|Швеция
|29 августа 1970
|Япония