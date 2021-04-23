Оповещения от Киноафиши
6.6 Рейтинг IMDb: 6
Киноафиша Фильмы Под планетой обезьян

Под планетой обезьян

Beneath the Planet of the Apes 18+
О фильме

Это вторая серия из пяти, рассказывающих о жизни на Земле в конце 40-го века от Рождества Христова. Когда после катастрофы звездолета оставшиеся в живых астронавты попали в плен к жутким человекоподобным обезьянам, все думали, что это конец. Много приключений было у людей, но, в конце концов, самый лучший и удачливый из них — Брент, вынужден отправиться на поиски своих соплеменников. Он знает, что маленькие группки изменившихся после атомного взрыва людей скрываются в совершенно секретном подземном городе и совершенно не желают ни с кем поддерживать отношения…

Страна США
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1970
Премьера онлайн 23 апреля 2021
Премьера в мире 23 апреля 1970
Дата выхода
23 апреля 1970 Россия 12+
26 мая 1970 Бразилия
11 июня 1970 Великобритания
1 мая 1970 Германия
14 августа 1970 Дания
24 июля 1970 Ирландия
2 августа 1971 Испания
23 апреля 1970 Италия
23 апреля 1970 Казахстан
16 июля 1970 Нидерланды
23 апреля 1970 Румыния 18
26 мая 1970 США
23 апреля 1970 Украина
12 июня 1970 Финляндия
31 мая 1970 Франция
31 августа 1970 Швеция
29 августа 1970 Япония
MPAA G
Бюджет $3 000 000
Сборы в мире $18 999 718
Производство Twentieth Century Fox, APJAC Productions
Другие названия
Beneath the Planet of the Apes, Bajo el planeta de los simios, Do vnútra Planéty opíc, Rückkehr zum Planet der Affen, Под планетой обезьян, A majmok bolygója II., Ahvide planeet 2, Apeplanetens hemmelighet, Bí Ẩn Hành Tinh Khỉ, Bortom apornas planet, De Volta ao Planeta dos Macacos, Epistrofi ston planiti ton pithikon, Flugten på abernes planet, Ispod planeta majmuna, L'altra faccia del pianeta delle scimmie, Le secret de la planète des singes, Maymunlar Cehennemine Dönüş, O Segredo do Planeta dos Macacos, Paluu apinoiden planeetalle, Planet of the Apes Revisited, Planet of the Men, Po beždžioniu planeta, Regreso al planeta de los simios, Secretul planetei maimutelor, Sub planeta maimutelor, Tajna planete majmuna, Terugkeer naar de apenplaneet, The Other Side of the Planet of the Apes, Tillbaka till apornas planet, W podziemiach Planety Małp, Zire sayyare vahshiha, Επιστροφή στον πλανήτη των πιθήκων, Испод планете мајмуна, Під планетою мавп, Под планетата на маймуните, वानर के ग्रह के नीचे, 失陷猩球, 続 猿の惑星
Режиссер
Тед Пост
Тед Пост
В ролях
Джеймс Франсискус
Ким Хантер
Морис Эванс
Линда Харрисон
Пол Ричардс
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.6
Оцените 14 голосов
6 IMDb
Отзывы о фильме

Цитаты
[последние слова]
Ending Voiceover В одной из бесчисленных миллиардов галактик во Вселенной находится звезда среднего размера, и одна из её спутниц — зелёная и ничтожная планета — теперь мертва.
