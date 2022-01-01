Баллада о Беринге и его друзьях, 1970

На протяжении двадцати лет датчанин Витус Беринг был верным слугой Российской империи. В 1725 году по воле императора Петра I мореплаватель отправляется в Первую Камчатскую экспедицию. На борту корабля собираются друзья и соратники Беринга. Вместе они начинают путь, полный трудностей и опасностей. Составив более точную карту Империи, Беринг не остановился на достигнутом. Открыв пролив между Чукоткой и Аляской, который позднее был назван его именем, мореплаватель продолжил экспедицию и первым обозначил на карте острова Алеутской гряды.