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Баллада о Беринге и его друзьях Баллада о Беринге и его друзьях
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Баллада о Беринге и его друзьях, 1970

1970 / СССР
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

На протяжении двадцати лет датчанин Витус Беринг был верным слугой Российской империи. В 1725 году по воле императора Петра I мореплаватель отправляется в Первую Камчатскую экспедицию. На борту корабля собираются друзья и соратники Беринга. Вместе они начинают путь, полный трудностей и опасностей. Составив более точную карту Империи, Беринг не остановился на достигнутом. Открыв пролив между Чукоткой и Аляской, который позднее был назван его именем, мореплаватель продолжил экспедицию и первым обозначил на карте острова Алеутской гряды.

  • «Баллада о Беринге и его друзьях» – третья полнометражная работа Юрия Швырева. Ранее режиссер снял картины «Первый снег» (1964, в соавторстве с Борисом Григорьевым) и «Прямая линия» (1967). 
  • Главную роль в фильме исполнил латышский актер Карлис Себрис. Супругу Витуса Беринга, Анну, сыграла землячка Себриса – Вия Артмане. 
  • Роль Елизаветы Петровны сыграла дебютантка Валентина Панина. В дальнейшем актриса появилась в таких фильмах и сериалах, как «Звезда пленительного счастья» (1975), «В моей смерти прошу винить Клаву К.» (1979), «ЧП районного масштаба» (1988) и многих других. 
  • Олег Басилашвили и Валентина Егоренкова, сыгравшие Ивана Алексеевича и Екатерину Алексеевну Долгоруких, в 2005 году снова встретились на съемочной площадке мини-сериала «Мастер и Маргарита» Владимира Бортко.

Витус Беринг, датчанин по происхождению, который прослужил интересам России более 20-ти лет, в 1725 году по указу Петра Первого возглавил северную экспедицию. Участники героического путешествия сделали новые открытия и нанесли на карту точные контуры российской империи.

6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 1970
Премьера в России 6 июня 1970
Премьера в мире 6 июня 1970
Возраст 16+
Режиссер
Юрий Швырев
В ролях
Карл Себрис
Игорь Ледогоров
Юрий Назаров
Юрий Назаров
Валентин Никулин
Валентин Никулин
Геннадий Фролов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Баллада о Беринге и его друзьях 2 постера
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