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У озера У озера
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У озера, 1970

1970 / СССР
7.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие фильма разворачивается в 1960-е годы на Байкале. Профессор Бармин всю свою жизнь посвятил изучению этого уникального озера. Поэтому, когда на южном берегу начинается строительство крупного комбината, решительно выступает против - производственные отходы губительно скажутся на экосистеме озера. Между тем между будущим директором комбината Василем Черных и юной красавицей Леной, дочерью профессора, зарождаются чувства. Чью сторону в конечном итоге примет девушка - своего возлюбленного или родного отца?

  • “У озера” - вторая часть кинодилогии, снятой Сергеем Герасимовым. Первая часть под названием “Журналист” вышла в 1967 году. 
  • Согласно опросу журнала “Советский экран”, фильм был признан лучшим в 1970 году. 
  • В 1971 году режиссер картины Сергей Герасимов, а также исполнители главных ролей - Олег Жаков (профессор Бармин), Василий Шукшин (Василий Черных) и Наталья Белохвостикова (Лена) - были отмечены Государственной премией СССР. 
  • Прототипом Александра Александровича Бармина послужил советский ученый-байкаловед Михаил Михайлович Кожов. 
  • Музыку к фильму написал композитор Илья Катаев - сын писателя Евгения Петрова. Свое имя он получил в честь соавтора отца Ильи Ильфа.

Фильм-размышление об ответственности человека перед другими людьми, родной природой и окружающим нас миром. А еще это история любви юной Леночки Барминой к взрослому солидному человеку, несущему на своих плечах тяжкий груз ответственности за деятельность огромного предприятия, стоящего прямо на берегу Байкала.

7.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 3 часа 4 минуты
Год выпуска 1970
Премьера в России 13 апреля 1970
Премьера в мире 13 апреля 1970
Возраст 12+
Режиссер
Сергей Герасимов
Сергей Герасимов
В ролях
Олег Жаков
Василий Шукшин
Василий Шукшин
Наталья Белохвостикова
Наталья Белохвостикова
Николай Еременко мл.
Валентина Теличкина
Валентина Теличкина
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма У озера 1 постер
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У озера смотреть онлайн

У озера
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