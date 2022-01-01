У озера, 1970

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о выходе в прокат Причины посмотреть Факты О фильме Действие фильма разворачивается в 1960-е годы на Байкале. Профессор Бармин всю свою жизнь посвятил изучению этого уникального озера. Поэтому, когда на южном берегу начинается строительство крупного комбината, решительно выступает против - производственные отходы губительно скажутся на экосистеме озера. Между тем между будущим директором комбината Василем Черных и юной красавицей Леной, дочерью профессора, зарождаются чувства. Чью сторону в конечном итоге примет девушка - своего возлюбленного или родного отца? Развернуть “У озера” - вторая часть кинодилогии, снятой Сергеем Герасимовым. Первая часть под названием “Журналист” вышла в 1967 году.

Согласно опросу журнала “Советский экран”, фильм был признан лучшим в 1970 году.

В 1971 году режиссер картины Сергей Герасимов, а также исполнители главных ролей - Олег Жаков (профессор Бармин), Василий Шукшин (Василий Черных) и Наталья Белохвостикова (Лена) - были отмечены Государственной премией СССР.

Прототипом Александра Александровича Бармина послужил советский ученый-байкаловед Михаил Михайлович Кожов.

Музыку к фильму написал композитор Илья Катаев - сын писателя Евгения Петрова. Свое имя он получил в честь соавтора отца Ильи Ильфа. Развернуть Фильм-размышление об ответственности человека перед другими людьми, родной природой и окружающим нас миром. А еще это история любви юной Леночки Барминой к взрослому солидному человеку, несущему на своих плечах тяжкий груз ответственности за деятельность огромного предприятия, стоящего прямо на берегу Байкала. Развернуть 7.5 Оцените 11 голосов Рейтинг IMDb: 7 Продолжительность 3 часа 4 минуты Год выпуска 1970 Премьера в России 13 апреля 1970 Премьера в мире 13 апреля 1970 Возраст 12+ Режиссер Сергей Герасимов В ролях Олег Жаков Василий Шукшин Наталья Белохвостикова Николай Еременко мл. Валентина Теличкина Все актеры и съемочная группа 1 постер

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