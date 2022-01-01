У озера, 1970

Действие фильма разворачивается в 1960-е годы на Байкале. Профессор Бармин всю свою жизнь посвятил изучению этого уникального озера. Поэтому, когда на южном берегу начинается строительство крупного комбината, решительно выступает против - производственные отходы губительно скажутся на экосистеме озера. Между тем между будущим директором комбината Василем Черных и юной красавицей Леной, дочерью профессора, зарождаются чувства. Чью сторону в конечном итоге примет девушка - своего возлюбленного или родного отца?
Фильм-размышление об ответственности человека перед другими людьми, родной природой и окружающим нас миром. А еще это история любви юной Леночки Барминой к взрослому солидному человеку, несущему на своих плечах тяжкий груз ответственности за деятельность огромного предприятия, стоящего прямо на берегу Байкала.