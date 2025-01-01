Всю жизнь проработав на стройке и реставрации старинных ленинградских зданий, в одиночку воспитав сына Бориса, героиня фильма Зинаида Голубева наконец встречает человека, с которым ей хорошо и спокойно. Тут бы и отведать ей позднего женского счастья, однако взрослый сын почему-то не понимает ее и не принимает Виктора Степановича. Замужество матери было встречено Борей неприязненно. Он привык, что ему очень хорошо с мамой, которая всегда с ним, его первый друг и советчик. И вдруг появляется еще кто-то, кому она отдает частицу своего сердца, душевной теплоты. Лишь постепенно, с трудом Борис начинает понимать, что отчим любит его мать, что он стремится создать семью, в которой будет хорошо им всем.