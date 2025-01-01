Уже немолодая Зина работает маляром на стройке, реставрируя старые дома в центре Ленинграда. Сама она живет на окраине города, в новостройке, вместе со своим сыном Борькой, недавно окончившим школу. Мирный и скучный уклад их жизни меняется, когда в нее вторгается тракторист по имени Виктор Леонов. Между ним и Зиной скоро завязываются отношения, но Борис не в состоянии понять, что его мать нуждается в близком человеке, и их свадьба воспринимается им как предательство. Герои проходят через ссоры, обиды и расставания… Смогут ли они осознать важность своей семьи?
Всю жизнь проработав на стройке и реставрации старинных ленинградских зданий, в одиночку воспитав сына Бориса, героиня фильма Зинаида Голубева наконец встречает человека, с которым ей хорошо и спокойно. Тут бы и отведать ей позднего женского счастья, однако взрослый сын почему-то не понимает ее и не принимает Виктора Степановича. Замужество матери было встречено Борей неприязненно. Он привык, что ему очень хорошо с мамой, которая всегда с ним, его первый друг и советчик. И вдруг появляется еще кто-то, кому она отдает частицу своего сердца, душевной теплоты. Лишь постепенно, с трудом Борис начинает понимать, что отчим любит его мать, что он стремится создать семью, в которой будет хорошо им всем.
|27 мая 1970
|Россия
|16+
|24 октября 1969
|СССР