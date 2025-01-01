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Постер фильма Мама вышла замуж
Постер фильма Мама вышла замуж
Рейтинги
7.1 Рейтинг IMDb: 7.2
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2 постера
Киноафиша Фильмы Мама вышла замуж

Мама вышла замуж

Mama vyshla zamuzh 18+
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О фильме

Уже немолодая Зина работает маляром на стройке, реставрируя старые дома в центре Ленинграда. Сама она живет на окраине города, в новостройке, вместе со своим сыном Борькой, недавно окончившим школу. Мирный и скучный уклад их жизни меняется, когда в нее вторгается тракторист по имени Виктор Леонов. Между ним и Зиной скоро завязываются отношения, но Борис не в состоянии понять, что его мать нуждается в близком человеке, и их свадьба воспринимается им как предательство. Герои проходят через ссоры, обиды и расставания… Смогут ли они осознать важность своей семьи?

  • Уже на первых этапах создания картины члены съемочной группы решили отказаться от сентиментальности в пользу максимального реализма. Поэтому фильм снимался в настоящей московской хрущевке. Комната героев была столь тесной, что для съемки в ней приходилось подвешивать кинокамеру к потолку на рельсы. 
  • Во время съемок сцены застолья на территории Ленфильма павильоны студии посетила зарубежная звезда, знаменитая актриса Глория Стивенсон. Она случайно попала на декорацию картины, и Олег Ефремов, не зная о ее звездном статусе, налил диве водки. Хотя Ефремов не говорил на английском, а Стивенсон не знала ни слова по-русски, они завязали долгую беседу, и исполнитель роли Виктора научил ее макать лук в солонку.

Всю жизнь проработав на стройке и реставрации старинных ленинградских зданий, в одиночку воспитав сына Бориса, героиня фильма Зинаида Голубева наконец встречает человека, с которым ей хорошо и спокойно. Тут бы и отведать ей позднего женского счастья, однако взрослый сын почему-то не понимает ее и не принимает Виктора Степановича. Замужество матери было встречено Борей неприязненно. Он привык, что ему очень хорошо с мамой, которая всегда с ним, его первый друг и советчик. И вдруг появляется еще кто-то, кому она отдает частицу своего сердца, душевной теплоты. Лишь постепенно, с трудом Борис начинает понимать, что отчим любит его мать, что он стремится создать семью, в которой будет хорошо им всем.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 1969
Премьера в мире 24 октября 1969
Дата выхода
27 мая 1970 Россия 16+
24 октября 1969 СССР
Производство Киностудия «Ленфильм»
Другие названия
Mama vyshla zamuzh, Mama Married, Mama wyszła za mąż, Мама вышла замуж
Режиссер
Виталий Мельников
Виталий Мельников
В ролях
Николай Бурляев
Николай Бурляев
Людмила Аринина
Людмила Аринина
Люсьена Овчинникова
Люсьена Овчинникова
Лариса Буркова
Олег Ефремов
Олег Ефремов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.1
Оцените 12 голосов
7.2 IMDb
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Мама вышла замуж

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