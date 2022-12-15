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1
Сумерки
фэнтези, мелодрама
2008, США
8.5
Оцените
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2
ВАЛЛ-И
семейный, фэнтези, анимация
2008, США
8.5
Оцените
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3
Загадочная история Бенджамина Баттона
мелодрама, драма, мистика, фантастика
2008, США
8.5
Оцените
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4
Железный человек
приключения, фантастика, боевик, триллер
2008, США
8.4
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5
Кунг-Фу Панда
комедия, анимация
2008, США
8.4
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6
Хэнкок
комедия, фантастика, боевик
2008, США
8.4
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7
Темный рыцарь
драма, мистика, триллер, боевик
2008, США
8.3
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8
Заложница
триллер, боевик
2008, Франция
8.3
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9
Всегда говори "Да"
комедия
2008, США
8.3
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10
Мадагаскар 2
сказка, семейный, анимация, комедия, приключения
2008, США
8.2
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11
Вольт
анимация, комедия, семейный
2008, США
8.2
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12
Миллионер из трущоб
мелодрама, драма, комедия
2008, Великобритания
8.2
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13
Семь жизней
драма
2008, США
8.1
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14
На крючке
драма, триллер
2008, США
8.1
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15
Адмиралъ
драма, биография, исторический
2008, Россия
8.0
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16
Чтец
мелодрама, исторический, военный, драма, триллер
2008, США / Германия
8.0
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17
Зеркала
ужасы
2008, США
8.0
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18
Смертельная гонка
фантастика, триллер, приключения, боевик
2008, США
8.0
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19
Однажды в Вегасе
комедия
2008, США
7.9
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20
Гарри Поттер и Принц-Полукровка
фэнтези, семейный, приключения
2008, Великобритания / США
7.8
Оцените
21
Классный мюзикл: Выпускной
мелодрама, комедия, мюзикл, семейный, драма
2008, США
7.8
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22
Судный день
драма, триллер, боевик, ужасы
2008, Великобритания
7.7
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23
Невероятный Халк
боевик
2008, США
7.7
Оцените
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24
Анна Каренина
драма
2008, Россия
7.7
Оцените
25
LOL (ржунимагу)
комедия
2008, Франция
7.7
Оцените
26
Папе снова 17
комедия
2008, США
7.7
Оцените
27
Двадцать одно
драма
2008, США
7.7
Оцените
28
Марли и я
комедия
2008, США
7.7
Оцените
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29
Стиляги
комедия, мюзикл
2008, Россия
7.7
Оцените
30
Тарас Бульба
боевик, исторический
2008, Россия
7.7
Оцените
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31
Телепорт
триллер, фантастика, драма, приключения
2008, США
7.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
32
Гран Торино
драма
2008, США
7.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
33
Короли улиц
драма, триллер
2008, США
7.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
34
Прости за любовь
мелодрама
2008, Италия
7.7
Оцените
35
Рыбка Поньо на утесе
анимация, семейный, приключения, аниме
2008, Япония
7.6
Оцените
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36
Монстро
боевик, триллер, драма, фантастика
2008, США
7.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
37
Мамма Миа!
комедия, мелодрама, мюзикл
2008, Великобритания / США
7.6
Оцените
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38
Еще одна из рода Болейн
драма, исторический
2008, Великобритания
7.6
Оцените
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39
Ограбление на Бейкер-Стрит
триллер
2008, США / Великобритания
7.6
Оцените
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40
Сказки на ночь
фэнтези, комедия
2008, США
7.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
41
Отголоски прошлого
драма, биография
2008, Великобритания
7.6
Оцените
42
Совокупность лжи
драма
2008, США
7.6
Оцените
43
Господа офицеры: спасти императора
исторический, драма
2008, Россия
7.6
Оцените
44
Рок-н-рольщик
боевик
2008, Великобритания
7.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
45
Хортон
семейный, анимация, приключения
2008, США
7.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
46
Хроники Нарнии: Принц Каспиан
семейный, сказка, приключения
2008, Великобритания / США
7.5
Оцените
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47
Любовь в большом городе
мелодрама, комедия
2008, Россия
7.5
Оцените
48
Шаг вперед 2: улицы
мелодрама, драма, мюзикл
2008, США
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
49
Подмена
мистика
2008, США
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
50
Операция "Валькирия"
триллер
2008, США / Германия
7.5
Оцените
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51
Путешествие к центру Земли 3D
приключения, боевик, фэнтези, семейный
2008, США
7.5
Оцените
52
Особо опасен!
боевик
2008, США
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
53
Запретное царство
боевик, фантастика, комедия, приключения
2008, США
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
54
Коко до Шанель
биография
2008, Франция
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
55
Напряги извилины
комедия, боевик
2008, США
7.5
Оцените
56
День радио
комедия
2008, Россия
7.5
Оцените
57
Тариф Новогодний
комедия, фантастика
2008, Россия
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
58
Герцогиня
исторический, драма
2008, Великобритания
7.5
Оцените
59
Залечь на дно в Брюгге
драма, комедия
2008, Великобритания / Бельгия
7.4
Оцените
60
Астерикс на Олимпийских Играх
семейный, приключения, комедия, фэнтези
2008, Франция / Испания / Германия
7.4
Оцените
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61
Право на убийство
криминал, драма
2008, США
7.4
Оцените
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62
Морфий
драма
2008, Россия
7.4
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63
Ларго Винч: начало
триллер, приключения
2008, Франция
7.4
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64
Дневники нимфоманки
драма
2008, Испания
7.4
Оцените
65
Ушедшие
драма
2008, Япония
7.4
Оцените
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66
Город Эмбер: Побег
семейный, приключения, фантастика
2008, США
7.4
Оцените
67
Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа
боевик, приключения
2008, США
7.4
Оцените
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68
Хеллбой 2: Золотая армия
драма, боевик, фантастика, приключения, ужасы
2008, США
7.4
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69
Не шутите с Зоханом
комедия
2008, США
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
70
Про Федота-стрельца, удалого молодца
комедия, анимация
2008, Россия
7.4
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71
Охотники на драконов
приключения, анимация
2008, Франция
7.4
Оцените
72
Девушка моего лучшего друга
комедия
2008, США
7.3
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73
Воспоминания неудачника
драма
2008, Великобритания
7.3
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Смотреть за 1 рубль
74
Макс Пэйн
драма, боевик, триллер
2008, США
7.3
Оцените
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75
Звездные Войны: Войны клонов
анимация, приключения, фантастика
2008, США / Сингапур
7.3
Оцените
76
10 000 лет до нашей эры
драма, приключения
2008, США
7.3
Оцените
77
Австралия
драма, вестерн, военный, приключения
2008, США / Австралия
7.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
78
Домовой
триллер
2008, Россия
7.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
79
Александр. Невская битва
боевик, исторический
2008, Россия
7.3
Оцените
80
Сезон охоты 2
приключения, комедия, семейный, анимация
2008, США
7.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
81
Спайдервик: Хроники
семейный, приключения, сказка, драма
2008, США
7.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
82
Четыре Рождества
комедия, мелодрама
2008, США
7.3
Оцените
83
Зеленый театр в Земфире
биография, мюзикл
2008, Россия
7.2
Оцените
84
Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть
комедия
2008, Великобритания
7.2
Оцените
85
Чернильное сердце
сказка, семейный, приключения
2008, Германия / США / Великобритания
7.2
Оцените
86
Дорога перемен
драма
2008, США / Великобритания
7.2
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87
Секс в большом городе
мелодрама, комедия
2008, США
7.2
Оцените
88
Зак и Мири снимают порно
комедия, мелодрама, драма
2008, США
7.2
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89
Нью-Йорк, я люблю тебя
мелодрама, драма, сборник
2008, США / Франция
7.2
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90
После прочтения сжечь
драма, комедия
2008, США
7.2
Оцените
91
Дорога
триллер, фантастика, драма
2008, США
7.2
Оцените
92
Мы из будущего
фантастика, исторический, приключения, военный
2008, Россия
7.2
Оцените
93
В пролете
мелодрама, комедия
2008, США
7.1
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94
Никогда не сдавайся
боевик
2008, США
7.1
Оцените
95
Париж
комедия, мелодрама, драма
2008, Франция
7.1
Оцените
96
Золото дураков
боевик, мелодрама, приключения
2008, США
7.1
Оцените
97
Любовь-морковь 2
мелодрама, комедия
2008, Россия
7.1
Оцените
98
Вики Кристина Барселона
мелодрама, драма, комедия
2008, США / Испания
7.1
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99
Квант милосердия
боевик, приключения, триллер, драма
2008, Великобритания / США
7.1
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100
Солдаты неудачи
комедия
2008, США
7.1
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