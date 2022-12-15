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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов 2008

Рейтинг фильмов 2008 года

Сумерки
1 Сумерки
фэнтези, мелодрама 2008, США
8.5
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ВАЛЛ-И
2 ВАЛЛ-И
семейный, фэнтези, анимация 2008, США
8.5
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Загадочная история Бенджамина Баттона
3 Загадочная история Бенджамина Баттона
мелодрама, драма, мистика, фантастика 2008, США
8.5
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Железный человек
4 Железный человек
приключения, фантастика, боевик, триллер 2008, США
8.4
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Кунг-Фу Панда
5 Кунг-Фу Панда
комедия, анимация 2008, США
8.4
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Хэнкок
6 Хэнкок
комедия, фантастика, боевик 2008, США
8.4
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Темный рыцарь
7 Темный рыцарь
драма, мистика, триллер, боевик 2008, США
8.3
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Заложница
8 Заложница
триллер, боевик 2008, Франция
8.3
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Всегда говори
9 Всегда говори "Да"
комедия 2008, США
8.3
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Мадагаскар 2
10 Мадагаскар 2
сказка, семейный, анимация, комедия, приключения 2008, США
8.2
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Вольт
11 Вольт
анимация, комедия, семейный 2008, США
8.2
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Миллионер из трущоб
12 Миллионер из трущоб
мелодрама, драма, комедия 2008, Великобритания
8.2
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Семь жизней
13 Семь жизней
драма 2008, США
8.1
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На крючке
14 На крючке
драма, триллер 2008, США
8.1
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Адмиралъ
15 Адмиралъ
драма, биография, исторический 2008, Россия
8.0
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Чтец
16 Чтец
мелодрама, исторический, военный, драма, триллер 2008, США / Германия
8.0
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Зеркала
17 Зеркала
ужасы 2008, США
8.0
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Смертельная гонка
18 Смертельная гонка
фантастика, триллер, приключения, боевик 2008, США
8.0
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Однажды в Вегасе
19 Однажды в Вегасе
комедия 2008, США
7.9
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Гарри Поттер и Принц-Полукровка
20 Гарри Поттер и Принц-Полукровка
фэнтези, семейный, приключения 2008, Великобритания / США
7.8
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Классный мюзикл: Выпускной
21 Классный мюзикл: Выпускной
мелодрама, комедия, мюзикл, семейный, драма 2008, США
7.8
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Судный день
22 Судный день
драма, триллер, боевик, ужасы 2008, Великобритания
7.7
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Невероятный Халк
23 Невероятный Халк
боевик 2008, США
7.7
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Анна Каренина
24 Анна Каренина
драма 2008, Россия
7.7
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LOL (ржунимагу)
25 LOL (ржунимагу)
комедия 2008, Франция
7.7
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Папе снова 17
26 Папе снова 17
комедия 2008, США
7.7
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Двадцать одно
27 Двадцать одно
драма 2008, США
7.7
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Марли и я
28 Марли и я
комедия 2008, США
7.7
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Стиляги
29 Стиляги
комедия, мюзикл 2008, Россия
7.7
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Тарас Бульба
30 Тарас Бульба
боевик, исторический 2008, Россия
7.7
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Телепорт
31 Телепорт
триллер, фантастика, драма, приключения 2008, США
7.7
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Гран Торино
32 Гран Торино
драма 2008, США
7.7
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Короли улиц
33 Короли улиц
драма, триллер 2008, США
7.7
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Прости за любовь
34 Прости за любовь
мелодрама 2008, Италия
7.7
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Рыбка Поньо на утесе
35 Рыбка Поньо на утесе
анимация, семейный, приключения, аниме 2008, Япония
7.6
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Монстро
36 Монстро
боевик, триллер, драма, фантастика 2008, США
7.6
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Мамма Миа!
37 Мамма Миа!
комедия, мелодрама, мюзикл 2008, Великобритания / США
7.6
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Еще одна из рода Болейн
38 Еще одна из рода Болейн
драма, исторический 2008, Великобритания
7.6
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Ограбление на Бейкер-Стрит
39 Ограбление на Бейкер-Стрит
триллер 2008, США / Великобритания
7.6
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Сказки на ночь
40 Сказки на ночь
фэнтези, комедия 2008, США
7.6
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Отголоски прошлого
41 Отголоски прошлого
драма, биография 2008, Великобритания
7.6
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Совокупность лжи
42 Совокупность лжи
драма 2008, США
7.6
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Господа офицеры: спасти императора
43 Господа офицеры: спасти императора
исторический, драма 2008, Россия
7.6
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Рок-н-рольщик
44 Рок-н-рольщик
боевик 2008, Великобритания
7.6
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Хортон
45 Хортон
семейный, анимация, приключения 2008, США
7.6
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Хроники Нарнии: Принц Каспиан
46 Хроники Нарнии: Принц Каспиан
семейный, сказка, приключения 2008, Великобритания / США
7.5
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Любовь в большом городе
47 Любовь в большом городе
мелодрама, комедия 2008, Россия
7.5
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Шаг вперед 2: улицы
48 Шаг вперед 2: улицы
мелодрама, драма, мюзикл 2008, США
7.5
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Подмена
49 Подмена
мистика 2008, США
7.5
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Операция
50 Операция "Валькирия"
триллер 2008, США / Германия
7.5
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Путешествие к центру Земли 3D
51 Путешествие к центру Земли 3D
приключения, боевик, фэнтези, семейный 2008, США
7.5
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Особо опасен!
52 Особо опасен!
боевик 2008, США
7.5
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Запретное царство
53 Запретное царство
боевик, фантастика, комедия, приключения 2008, США
7.5
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Коко до Шанель
54 Коко до Шанель
биография 2008, Франция
7.5
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Напряги извилины
55 Напряги извилины
комедия, боевик 2008, США
7.5
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День радио
56 День радио
комедия 2008, Россия
7.5
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Тариф Новогодний
57 Тариф Новогодний
комедия, фантастика 2008, Россия
7.5
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Герцогиня
58 Герцогиня
исторический, драма 2008, Великобритания
7.5
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Залечь на дно в Брюгге
59 Залечь на дно в Брюгге
драма, комедия 2008, Великобритания / Бельгия
7.4
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Астерикс на Олимпийских Играх
60 Астерикс на Олимпийских Играх
семейный, приключения, комедия, фэнтези 2008, Франция / Испания / Германия
7.4
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Право на убийство
61 Право на убийство
криминал, драма 2008, США
7.4
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Морфий
62 Морфий
драма 2008, Россия
7.4
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Ларго Винч: начало
63 Ларго Винч: начало
триллер, приключения 2008, Франция
7.4
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Дневники нимфоманки
64 Дневники нимфоманки
драма 2008, Испания
7.4
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Ушедшие
65 Ушедшие
драма 2008, Япония
7.4
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Город Эмбер: Побег
66 Город Эмбер: Побег
семейный, приключения, фантастика 2008, США
7.4
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Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа
67 Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа
боевик, приключения 2008, США
7.4
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Хеллбой 2: Золотая армия
68 Хеллбой 2: Золотая армия
драма, боевик, фантастика, приключения, ужасы 2008, США
7.4
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Не шутите с Зоханом
69 Не шутите с Зоханом
комедия 2008, США
7.4
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Про Федота-стрельца, удалого молодца
70 Про Федота-стрельца, удалого молодца
комедия, анимация 2008, Россия
7.4
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Охотники на драконов
71 Охотники на драконов
приключения, анимация 2008, Франция
7.4
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Девушка моего лучшего друга
72 Девушка моего лучшего друга
комедия 2008, США
7.3
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Воспоминания неудачника
73 Воспоминания неудачника
драма 2008, Великобритания
7.3
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Макс Пэйн
74 Макс Пэйн
драма, боевик, триллер 2008, США
7.3
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Звездные Войны: Войны клонов
75 Звездные Войны: Войны клонов
анимация, приключения, фантастика 2008, США / Сингапур
7.3
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10 000 лет до нашей эры
76 10 000 лет до нашей эры
драма, приключения 2008, США
7.3
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Австралия
77 Австралия
драма, вестерн, военный, приключения 2008, США / Австралия
7.3
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Домовой
78 Домовой
триллер 2008, Россия
7.3
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Александр. Невская битва
79 Александр. Невская битва
боевик, исторический 2008, Россия
7.3
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Сезон охоты 2
80 Сезон охоты 2
приключения, комедия, семейный, анимация 2008, США
7.3
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Спайдервик: Хроники
81 Спайдервик: Хроники
семейный, приключения, сказка, драма 2008, США
7.3
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Четыре Рождества
82 Четыре Рождества
комедия, мелодрама 2008, США
7.3
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Зеленый театр в Земфире
83 Зеленый театр в Земфире
биография, мюзикл 2008, Россия
7.2
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Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть
84 Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть
комедия 2008, Великобритания
7.2
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Чернильное сердце
85 Чернильное сердце
сказка, семейный, приключения 2008, Германия / США / Великобритания
7.2
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Дорога перемен
86 Дорога перемен
драма 2008, США / Великобритания
7.2
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Секс в большом городе
87 Секс в большом городе
мелодрама, комедия 2008, США
7.2
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Зак и Мири снимают порно
88 Зак и Мири снимают порно
комедия, мелодрама, драма 2008, США
7.2
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Нью-Йорк, я люблю тебя
89 Нью-Йорк, я люблю тебя
мелодрама, драма, сборник 2008, США / Франция
7.2
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После прочтения сжечь
90 После прочтения сжечь
драма, комедия 2008, США
7.2
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Дорога
91 Дорога
триллер, фантастика, драма 2008, США
7.2
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Мы из будущего
92 Мы из будущего
фантастика, исторический, приключения, военный 2008, Россия
7.2
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В пролете
93 В пролете
мелодрама, комедия 2008, США
7.1
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Никогда не сдавайся
94 Никогда не сдавайся
боевик 2008, США
7.1
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Париж
95 Париж
комедия, мелодрама, драма 2008, Франция
7.1
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Золото дураков
96 Золото дураков
боевик, мелодрама, приключения 2008, США
7.1
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Любовь-морковь 2
97 Любовь-морковь 2
мелодрама, комедия 2008, Россия
7.1
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Вики Кристина Барселона
98 Вики Кристина Барселона
мелодрама, драма, комедия 2008, США / Испания
7.1
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Квант милосердия
99 Квант милосердия
боевик, приключения, триллер, драма 2008, Великобритания / США
7.1
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Солдаты неудачи
100 Солдаты неудачи
комедия 2008, США
7.1
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