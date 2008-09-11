«Смертельная гонка»: Рецензия Киноафиши

Профессия кинокритика, как может показаться человеку со стороны, сплошь полна радостей и открытий чудных, увита, так сказать, розами и увенчана удовольствиями. Действительно, не работа, а мечта: сидишь себе в кинозале целыми днями, потягиваешь потихоньку какой-нибудь Red Devil или Absenter и еще получаешь за это жалованье в конце месяца. Однако бывают случаи, и весьма часто бывают, что не в силах помочь уже ни Red Devil, ни Absenter: и стоит кинокритик – или, того пуще, лежит – в уютном полумраке своего дома и молит, уставившись стекленеющими от ужаса глазами в постер какого-нибудь свежего шедевра: да минует меня чаша сия! Но тут в ход судьбы неумолимо вмешивается высшая сила и, вытащив кинокритика за ухо из его укрытия, беспощадно изрекает: иди и смотри! И влачится кинокритик, издавая стон и скрежет зубовный, к месту своей постоянной дислокации, и исполнен смирения и кротости его ответ высшему чемберлену: не моя воля, но твоя…

Собственно говоря, описание процесса просмотра «Смертельной гонки» неизмеримо интереснее описания самой «Смертельной гонки», которая, при том что каждые полминуты на экране взрывается гоночная машина или кто-нибудь кого-нибудь молотит огнетушителем, предельно предсказуема, скучна и монотонна. Вне всякого сомнения, сотворивший это чудо Пол У. С. Андерсон, автор незабвенной «Смертельной битвы», дважды незабвенной «Обители зла» и трижды незабвенного «Чужого против Хищника», из всех американских, да и мировых, режиссеров, дорвавшихся до больших бюджетов и максимально широкого театрального проката, входит в первую десятку – а то и, пожалуй, в первую тройку – наиболее отставших в душевном и умственном развитии. Новый шедевр Андерсона ничем не отличается от предыдущих его достижений: весь фильм представляет собой сплошную «рубку без цензуры и монтажа», выражаясь цитатой из самого произведения. Десяток брутальных татуированных мужиков, у каждого из которых как минимум три пожизненных срока, носится по тюремному острову на гибридах гоночного авто, бронетранспортера и танка, убивает друг друга напалмом и огнем из 30-миллиметровых спаренных пулеметов, а в перерывах между заездами – баллонами, монтировками, арматурой и всем прочим, что Бог пошлет под горячую руку. Впрочем, у героев этой восхитительной картины горячи не только руки. Не успевает один из персонажей воскликнуть: «А я б хотел, чтобы сисястая телка подставила мне попку!», как тут же появляется выводок длинноногих девиц в обтягивающих кусках ткани, распираемых поистине выдающимися талантами. Безусловно, Пол У. С. Андерсон нашел верный рецепт кино хорошего настроения: побольше крови, полуголых баб, взорванных машин и ураганного сквернословия. И пока один из гонщиков, охарактеризованный как «безумно злобный гомосек», достает из Библии бритву и нарезает себе на лице шрамы – по одному за каждого раздавленного, а другие ломают друг другу кости в качестве вечерней разминки, зритель должен помнить золотые слова, сказанные еще в самом начале этого незабываемого творения мирового кинематографа: – Не хрен нам тут делать! – Пипец!!

Vlad Dracula