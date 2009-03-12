«Марли и я»: Рецензия Киноафиши

Сказать по правде, мотивы авторов фильма «Марли и я» понять довольно сложно. В этой киноадаптации одноименной книжки журналиста Джона Грогана нет, в общем-то, ни сюжета, ни зрелища, не говоря уж о чем-то еще более широком, высоком или глубоком. «Марли и я» – практически отчет из лаборатории главного испытателя собак Ивана Павлова, дополненный кое-какими назиданиями в духе методички по «этике и психологии семейной жизни». Вот молодожены заводят собачку, чтобы на ней потренировать родительские инстинкты. Вот собачка ест полы, стены, портфели и подушки. Вот собачка насилует ногу инструкторши по собаководству, похожей на смесь пуделя и монстро из якобы одноименного фильма. Вот собачка съедает ювелирное изделие – и Оуэн Уилсон бегает со шлангом за кучками собачьих экскрементов, дабы поскорее намыть золото из столь благодатного материала. Вот собачка мочится на коврик, доводя до полусмерти свою «сиделку», нанятую на время хозяйского отпуска, посвященного решению демографической проблемы. Вот собачку использует для умягчения девичьих сердец друг главного героя, именем Себастьян, выведенный на экране, кажется, исключительно для того, чтобы спародировать персонажа Леонардо ДиКаприо из «Совокупности лжи». Вот наконец рождается ребеночек, потом еще один, и еще один, и вот уже в доме воцаряется хаос, у всей семьи начинаются гормональные перепады, а бравый журналист, пишущий колонку о проделках своего пса, названного в честь Боба Марли, вдруг замечает, что в жизни есть вещи и помимо собачьих экскрементов: преступность, рост цен, возведение многоэтажных стеклобетонных ужасов по соседству и т. д. и т. п. и пр. и др.

Тут надо заметить, что предыдущие опыты режиссера Дэвида Фрэнкела, поставившего несколько серий «Секса в большом городе», а затем «Дьявол носит Prada», были все-таки чуть более осмысленными. По крайней мере, вышеупомянутые опусы, каким бы ни было их качество, создавались с некой внутренней целью – и цель эта худо-бедно достигалась. «Марли и я», в отличие от «Секса» с «Дьяволом», совсем уж бесхитростный суповой набор из милых собачьих шалостей и комедийных потуг, изредка перемежаемый зачем-то абсолютно серьезными, трагическими даже, сценами: то у главной героини обнаружат замершую беременность, то соседку пырнут ножом в бок. Если Дэвид Фрэнкел и писавший ему сценарий (видимо, из соображений сходства фамилий) Скотт Фрэнк решили таким способом сделать кино разносторонне «жизненным», то попытка явно не удалась. Если же авторы просто обязались пересказать все значимые подробности – настоящие или вымышленные – из жизни Джона Грогана, то овчинка вряд ли стоила выделки: после «Переводчицы» Сидни Поллака, да даже и предшествовавшего ей «Полета “Феникса”» Джона Мура, Скотт Фрэнк, например, мог бы найти себе и более удачное применение в мировом кинематографе. Как и блестящий актер старшего поколения Алан Аркин, умудряющийся с неподдельным огоньком произнести несколько колоритных спичей о супружеских ценностях, гормональном фоне и опасности нанесения ножевых ранений в процессе счастливой семейной жизни.

Vlad Dracula