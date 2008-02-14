«Телепорт»: Рецензия Киноафиши

Фильм «Телепорт», поставленный по роману Стивена Гулда, подпитывается как будто бы из двух источников, хотя единственный настоящий его источник – неуемная жажда кассовых сборов. Если, впрочем, обратиться к содержанию, то хронологически картина ведет отсчет от пограничной ситуации смерти, когда юный герой, запертый в водной толще плотной стеной льда, обнаруживает в себе паранормальные способности. Таким образом, вначале «Телепорт» словно воспроизводит сюжетный ход в «Пиджаке», где персонаж Эдриена Броуди, запертый в одном из металлических ящиков бывшей покойницкой, под действием нейролептиков и близкого к клинической смерти психофизиологического шока обретает способность путешествовать во времени. Правда, здесь главный герой начинает прорывать ходы не во времени, а в пространстве, телепортируя свое бренное тело вместе с душой, одеждой, посторонними предметами и даже подружкой в любую желаемую точку мира. От наметившегося было в подледной сцене драматизма не остается и следа: ловкий проныра в исполнении Хейдена Кристенсена шныряет, не открывая дверей, по банковским хранилищам, беспрепятственно одалживается солидными суммами, а затем весело прожигает жизнь в главных туристических мекках стандартного западного человека. Здесь-то и раскрывается во всей своей разгильдяйской на вкус и цвет красе идеологический базис фильма «Телепорт», доведшего Великую Американскую Мечту до абсолютного логического предела, то есть до полной деградации. Мало быть просто успешным в этой жизни, превратившись из рохли по кличке Мямля в самодостаточного, сексуального и обеспеченного федеральной банковской системой США яппи, – нужно еще почти одновременно присутствовать в каждой точке пространства, охватывать своей преуспевающей персоною весь универсум, как бы тотально его пронизывать на манер Божественной вездесущности. Характерно, однако, что фильм-то в оригинале называется «Прыгун» (Jumper), поскольку главный герой, подобно кузнечику, непрерывно прыгает с одного места на сколь угодно отдаленное другое. И тут, представьте себе, представьте себе, разыгрывается целая, с позволения сказать, драма, ибо, во-первых, на Земле обитает целая генерация резвых межпространственных попрыгунчиков, а во-вторых, за ними еще охотятся некие «паладины» во главе с Сэмюелом Л. Джексоном, которому создатели фильма для пущей солидности выкрасили волосы в радикальный белый цвет.

Откуда у отдельных людей способность к телепортации, что она представляет собою по существу, зачем одними персонажами открыта охота на других персонажей, – ничего этого в кратком 88-минутном опусе Дага Лаймана не объясняется. Несмотря на то что роман Гулда адаптировали аж трое сценаристов, включая и дебютировавшего когда-то «Бойцовским клубом» Джима Ульса, сценария как будто нет вовсе: сюжет дергано и путано прыгает вместе с главным героем и его товарищами по этому кинематографическому несчастью, ударяясь то в комедию положений, то в семейную трагедию, то в фантастический боевик. Как говаривал по, в общем-то, аналогичному поводу Гоголь устами Ивана Александровича Хлестакова, легкость в мыслях необыкновенная.

Vlad Dracula