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Нью-Йорк, я люблю тебя - трейлер 2
Киноафиша Трейлеры Нью-Йорк, я люблю тебя. Трейлер 2

Нью-Йорк, я люблю тебя. Трейлер 2

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Дата публикации: 11 августа 2009
Нью-Йорк, я люблю тебя – Французский продюсер и сорежиссер проекта "Париж, я люблю тебя" Эммануэль Бенбихи решил, что не один Город Света достоин любви. Новая лента включает в себя 12 коротких, но ярких историй, исполненных в разных жанрах - триллере, мелодраме, комедии. Во вотором фильме будущей трилогии меняется подача материала: в отличие от "Парижа", "Нью-Йорк" зрители будут смотреть как единое повествование и лишь из финальных титров узнают, кому из режиссеров какой сегмент принадлежит.
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6.7 Нью-Йорк, я люблю тебя
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