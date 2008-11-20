«Совокупность лжи»: Рецензия Киноафиши

С «Совокупностью лжи» дело обстоит приблизительно так же, как и с другим фильмом Ридли Скотта – «Гладиатор», на заре миллениума давшим старт возрождению пеплума как жанра. Бесспорные художественные достоинства обеих картин очень сильно умаляются, а в случае «Гладиатора» и вовсе начисто перечеркиваются той вопиющей исторической неправдой, какая показуется на экране. Император Коммод не убивал Марка Аврелия, сам, в свою очередь, не погиб на арене и уж никак не был тем хлипким неврастеничным декадентом, которого мы видим благодаря усилиям сэра Ридли Скотта. Более того, вся эта притча о тирании и свободе позаимствована вовсе не из римской духовной жизни, а из новоевропейской, количество же «мелких» деталей, не соответствующих историческим реалиям (начиная от внешнего вида римского лагеря и заканчивая ролью преторианцев), весьма сильно зашкаливает за пределы допустимого. «Совокупность лжи», разумеется, не столь клюквенна по той причине, что здесь Скотту не пришлось реконструировать события почти двухтысячелетней давности, однако вся замысловатая композиция, выстроенная в фильме, теряет смысл, как только мы вспомним одну простую вещь: «Аль-Кайда» – это проект ЦРУ. Чтобы понять действительный геополитический расклад, достаточно просто упомянуть о партнерстве Салема бен Ладена и Джорджа Буша-младшего по техасской нефтяной компании Harken Energy Corporation и по различным банковским аферам, связанным с поставкой оружия никарагуанским контрас и отмыванием денег медельинского наркокартеля, а также об управлявшем финансами Saudi Binladen Group фонде Сarlyle Group, поставляющем снаряжение американской, турецкой и саудовской армиям и возглавляемом бывшими руководителями госаппарата и спецслужб США и Великобритании. Недаром Збигнев Бжезинский, один из наиболее проницательных политологов последней трети XX – начала XXI века, заметил недавно, что не существует «мусульманского терроризма» как глобального, планетарного явления. Новая волна террора, захлестнувшая планету в течение последних двух десятилетий, – лишь в малой степени заслуга исламского фундаментализма; фактически мы видим войну спецслужб, банковских групп и различных финансово-политических коалиций, в которую всё активнее включаются транснациональные корпорации – сила, способная смести практически любое государство с геополитического подиума. Вот в чем смысл таких инструментов, как «Аль-Кайда», а вовсе не в преждевременных словоизвержениях про джихад и прочую архаику.

Впрочем, если не принимать всерьез сказку о доблестных «чекистах», защищающих мир, мечту и свободу от многоразличной злой нечисти, – «Совокупность лжи» сделана на высоком профессиональном уровне. Как всегда у Ридли Скотта, операторская работа, монтаж, звук и музыка безупречны и выше всяких похвал. Блистательная актерская работа всех трех сторон «шпионского треугольника» (Леонардо ДиКаприо в роли агента Ферриса, Расселл Кроу в роли начальника ближневосточного отдела ЦРУ и Марк Стронг в роли шефа иорданской секретной службы) создает необходимый драматический накал, а многоступенчатая ловля на живца, где приманки изощренно заглатывают одна другую, возгоняет остроту сюжета до все более высокого градуса. Ридли Скотт подметил в фильме множество важных вещей: и различия в стиле работы американских и ближневосточных спецслужб, и умение разведок превратить обычного, ничего не подозревающего человека в эпицентр заговора (путем рассылки подложных электронных писем, перевода денег на фальшивые банковские счета, подкладывания невостребованных мертвецов из морга под «мусульманские» взрывы и т. п.), и техническое совершенство современной секретной работы. Одного только не смог или не захотел заметить даровитый титулованный британец: все фрагменты пазла, искусно выделанные в фильме, складываются в совершенно иную картину, в ложь гораздо более изощренную и глобальную, чем та, которую декларируют авторы Body of Lies.

Vlad Dracula