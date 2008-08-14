«Солдаты неудачи»: Рецензия Киноафиши

Бен Стиллер и компания его чумовых друзей решили пошутить разом над двумя главными психологическими травмами современной Америки – Вьетнамом и Голливудом. В целях массированного глумления над вьетнамским сюжетом были жестоко и непристойно осмеяны все основные канонические ленты, созданные в США на данную тему, – от фильмов с Сильвестром Сталлоне до шедевров Оливера Стоуна и Майкла Чимино. Голливуд же предстал у Стиллера в совсем уж утрированных тонах: таких отмороженных на всю голову продюсеров, как герой с трудом узнаваемого под гримом Тома Круза (кстати, одна из его наиболее ярких ролей), вряд ли сыщешь в реальном мире кинопроизводства, все-таки большой бизнес диктует определенные – вполне строгие – модели поведения. Впрочем, тотальной утрировке в пародии с характерным для типичного бездарного боевика категории «Б» названием «Тропический гром» («Солдаты неудачи» – это уже продукт отечественной прокатной мысли) подверглось абсолютно все. Том Круз потерял волосы и привычку изъясняться цензурно, Джек Блэк приобрел седой армейский бобрик, Роберт Дауни-младший, по сюжету австралиец, выкрасился в чернокожего (наподобие Сергея Бондарчука в «Отелло»), сам Бен Стиллер преобразился в экранного дебила по имени Джек, а английский язык – в одно сплошное сквернословие, чьи раскаты, перемежаемые грохотом пиротехнического напалма, сотрясают наркоджунгли Юго-Восточной Азии. Кстати, Юго-Восточную Азию Бен и его команда снимали, не будь дураки, на Гавайях.

Вообще, по фильму «Тропический гром» студенты могут изучать теорию и практику современного постмодернизма. Во-первых, собственно, фильм «Тропический гром» – это не что иное, как фильм о съемках фильма «Тропический гром», который создается якобы во Вьетнаме по произведению и под присмотром якобы ветерана Вьетнамской войны, якобы лишившегося кистей обеих рук. Во-вторых, вся военная история, равно как и история кино, для авторов данного опуса – одно густое варево, из которого удалены святые ценности и идеалы, зато обильно всыпан кокаин. Наконец, в-третьих, так называемое высокое и так называемое низкое совершенно не разделены между собою и наглядно уравнены в правах. На фоне ураганного юмора по части фекалий и гениталий персонажи мастерски рассуждают о необходимой для кинематографа степени умственной отсталости героев, аналитически сравнивая «Человека дождя» Барри Левинсона, «Быть там» («Будучи там») Хэла Эшби и «Форреста Гампа» Роберта Земекиса. За беспредельно вульгарной сатирой авторы «Тропического грома» пытаются таким способом выстроить рецепт, как нужно снимать кино. Хотя, посмотрев комедию Бена Стиллера, отчетливо понимаешь, что вряд ли его вообще нужно снимать.

Другое дело, что «Тропический гром» создавался по определению умопомрачительным. Последнее слово означает здесь не какую-нибудь метафору, а совершенно буквально – помрачение ума. Пусть даже сознательно вызванное и выверенное до последней кокаиновой крошки на морде летучей мыши, ограбившей испускающего ветры Джека Блэка. Можно ведь творить кинематограф разумный, добрый, вечный и находящийся в пределах возрастной нормы, а можно, знаете ли, «Тропический гром»…

Vlad Dracula