«Особо опасен!»: Рецензия Киноафиши

Тимур Бекмамбетов, перебравшись за океан (не в первый, кстати, раз: до этого была сотворенная под крылом великого и ужасного Роджера Кормана «Гладиатрикс») для экранизации автохтонного комикса, нисколько не изменил своей российской привычке снимать совершенно дикий и необузданный экшен на грани трэша и во многих случаях за гранью оного. Даже сюжетикой Wanted напоминает «Дозоры», не говоря уж о полной идентичности «картинки», внутри которой разве что дозорные комары заменены реющими над мусорным ведром мухами. Создавая свое «фирменное» киноизображение, Бекмамбетов по-прежнему практикует навязчиво клиповую манеру съемки, брутальный монтаж и нечеловечески агрессивные визуальные эффекты, в коих пространство непрерывно расплывается (в самом что ни на есть буквальном смысле) и словно бы расслаивается на какие-то режущие грани и заостренные осколки. Проблема бекмамбетовского видеоряда, что еще раз доказал Wanted, состоит в крайней грубости изображения, причем грубость эта – не технического плана (технически Бекмамбетов как раз непрестанно совершенствуется: сравните, например, «картинку» в первом и втором «Дозорах» и почувствуйте разницу), а концептуального. При бесспорной изощренности визуальной фантазии Бекмамбетов начисто лишен деликатности: каскадами обрушивающиеся на зрителя трюки, спецэффекты и монтажно-операторские изыски бьют напролом и без передышки, превращая экран из территории изящных искусств в мясницкую, причем зачастую в буквальном значении последнего слова. Даже пули здесь летают по совершенно фантастическим траекториям, характерным разве только для самонаводящихся ракет и противоречащим всему, о чем узнало человечество из основ геометрии и баллистики.

Впрочем, Wanted любопытен в первую голову не изображением, а очередной реинкарнацией мифа об Эдипе: подобно фиванскому царю, замурованному в качестве миростроительной жертвы в фундамент европейской культуры, главный герой убивает, сам того не ведая, собственного отца, что приводит его к той же точке трагического катарсиса, что и Эдипа. Здесь, правда, пути этих двух персонажей расходятся: осознав, что, вообще-то говоря, «быть настоящим мужиком» – не самое главное в жизни, центральный фигурант Wanted отнюдь не выкалывает себе глаза, а вновь берется за старое, как и положено герою комикса, обладающему хотя бы чуточку паранормальными или просто выдающимися способностями и навыками. Тем не менее античная трагедия на протяжении почти всего фильма так или иначе витает над мусорными просторами особо опасного бекмамбетовского мира, где на стенах вокзалов прописными буквами начертано более чем красноречивое «POZOR!»: сменив Мел Судьбы на Станок Судьбы и неожиданно продемонстрировав таким образом ее неизбывную иронию, Бекмамбетов с текстильной наглядностью воскресил древнее представление о судьбе как пряже, насыщенной неподвластным человеку смыслом. Выдавая братству убийц-ткачей закодированные повеления о ликвидации того или иного субъекта, эта пряжа поддерживает мир в равновесии, охраняя космос – благоустроенный и прекрасный универсум – от распада и хаоса. Опустим здесь совершенно не античные подробности, сопутствующие данному факту; умолчим также и о разрешении интриги, не имеющем ничего общего с древней мифологией, равно как и с хорошим вкусом. С нас довольно и того, что в абсолютно неожиданных обстоятельствах сквозь грубую кожу нарочито варварского ремесленного изделия столь явно проступили европейские архетипы. Именно о них стоит поразмыслить на досуге всем, кому в конце концов наскучат татуированная плоть Анджелины Джоли и бесконечные крушения автомобилей, поездов, а также тел, способных чудесно восстанавливаться подобно условным литературным жертвам, гекатомбами подаваемым к извращенному столу садовских либертенов. Если, конечно, еще хоть что-нибудь может наскучить в скучающем обществе тех, кто любит погорячее…

Vlad Dracula