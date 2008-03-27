«Ограбление на Бейкер-Стрит»: Рецензия Киноафиши

Российский зритель, воспитанный на фильмах Игоря Масленникова о Шерлоке Холмсе, всегда знал, что самое важное в Англии происходит на Бейкер-стрит. С выходом новой картины Роджера Дональдсона это стало ясно зрителям всех прочих государств, где умеют натягивать разной степени изощренности белые простыни между двух опор напротив проектора.

Впрочем, сценаристы Дик Клемент и Иэн Ла Френэ, теперь уже практически классики британской романтическо-плутовской кинопоэтики, реконструируют мир, не имеющий ничего общего с конан-дойловскими ясностью и упорядоченностью, пусть даже и осложненными легкой холмсовской наркозависимостью. Знаменитое ограбление 1971 года, облегчившее хранилище Lloyds Bank, что на Бейкер-стрит, на сумму более 4 миллионов фунтов стерлингов, происходит в те времена, когда никому невозможно укрыться от социальных передряг и пертурбаций (недаром на улицах расклеены плакаты «Свободу Анджеле Дэвис!»), а банальная, казалось бы, дефлорация мелкими грабителями нескольких сотен банковских ячеек едва не приводит к скандалу международного масштаба. Помимо денег, бриллиантов и коллекционных вин почтенная британская публика прячет в бронированных недрах хранилищ записи о взятках, фотографии лордов в ошейниках, стегаемых бордельными плетками, и принцесс, предающихся лесбийским оргиям под жарким карибским солнцем. Полицейские, сутенеры, наркоторговцы, порнографы, агенты спецслужб, содержательницы притонов и борцы с расовой сегрегацией мгновенно образуют хаотическое броуновское движение, жалуясь друг другу на трагическую потерю компромата друг на друга же и судорожно пытаясь вернуть утраченные социально значимые ценности. Тут, к сожалению для фильма и зрителя, ирония заканчивается и начинается резня, неоправданно разрушающая дух всего предыдущего повествования и вдобавок венчающаяся приторно-пошлым хэппи-эндом с атлантическим солнышком, яхтами, рыбками, детишками и наспех переслащенными физиономиями актеров, чьи персонажи дожили до финала. Эпоха секса, наркотиков и рок-н-ролла (первые два компонента этой пресвятой троицы и по сей день, впрочем, нисколько не утратили своей актуальности) оказалась в итоге скомканной до операции спецслужб и нескольких тринидадских излишеств, завершающихся раскапыванием женского трупа в импровизированном саду, хотя все сюжетные линии, сплетенные в картине, сулили гораздо более изощренный и саркастичный финал.

Сказанное, однако, не умаляет значения того, что прославило Бейкер-стрит через много лет после смерти сэра Артура Конан Дойла. То, как горстка эксцентричных взломщиков-любителей несколькими взмахами волшебных инструментов разворошила грозное и многонаселенное осиное гнездо британского истеблишмента, до сиамской неразличимости сросшегося с самыми вульгарными низами нарко- и порноиндустрии, – блестящий знак новейшей социальной диалектики: противоположности борются только до тех пор, пока карты, деньги и два ствола сулят им большой куш; когда же из всех шкафов сыплются скелеты, а зарытые собаки эксгумируются в холодном свете дня, – тогда противоположности превосходно объединяются в опровержение всех классовых, сословных, расовых и прочих догм, действующих лишь в обществе истинных джентльменов, которые, что уже доказано наукой, перестали существовать как биологический вид.

Vlad Dracula