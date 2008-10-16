«Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть»: Рецензия Киноафиши

Самое, безусловно, интересное в этой комедии с длинным английским и еще более длинным русским названием – переворачивание известной схемы о том, что один из ведущих канадских режиссеров Дени Аркан назвал «нашествием варваров». До сих пор оплотом культуры с большой буквы был Старый Свет, добрая старушка Европа, не перестающая и теперь просвещать когда-то открытую и заселенную ею Америку, Америка же почиталась континентом молодым и диким. В романе Тоби Янга и поставленном на его основе фильме Роберта Уайда всё наоборот: необузданный английский дикарь с характерной надписью на футболке «Young, dumb and full of come» (кстати, фамилия центрального персонажа – тоже Янг, что продиктовано, понятное дело, не только биографическими соображениями) едет в чинные и загламурованные Соединенные Штаты наводить там шорох и, коротко говоря, ужас. Правда, дикарь этот, редактирующий полуподпольное издание Post Modern Review, вначале может показаться (если исходить из названия выпускаемого им журнала) эпатажным постмодернистом, однако очень быстро всякие сомнения насчет его действительного интеллекта рассеиваются: главный герой умеет лишь пить, совокупляться, приводить свиней на вечеринки, а еще – что ужаснее всего – обожает фильм «Воздушная тюрьма». Разумеется, в Нью-Йорке благовоспитанное общество почтет за долг заняться исправлением столь наглядного дурновкусия, так что к финалу горе-постмодернист, воспитываемый любимой девушкой, будет с замиранием сердца взирать уже не на «Воздушную тюрьму», а на «Сладкую жизнь» Феллини, демонстрируемую прямо посреди парка для услаждения рафинированных интеллектуалов. Естественно, по ходу пьесы вскроется немало неожиданностей, как, например, то, что отец главного героя – автор навороченных философских трактатов, но вряд ли это меняет что-то по существу: недожурналист, убеждающий публику, будто он танцевал с королевой хип-хоп в палате лордов, и с перепою сам готовый в подобное поверить, – далеко не лучший эмиссар старой доброй Европы в Новом Свете.

Конечно же, создатели фильма не обойдутся без многочисленных штампов на тему гламура и светских тусовок. Здесь и бездарные актриски с декоративными собачками, и раболепное восхваление дутых режиссеров, которые на поверку оказываются самодовольными идиотами, и порочный мир глянца, наполненный змеиным шипением, лицемерием и семейными связями. Роберт Уайд, само собою, не стал из всего этого лепить грубую пародию а-ля Кончаловский, однако же и создать что-нибудь мало-мальски оригинальное не сумел. Право слово, не стоит почти два часа популярно и методично растолковывать вещи, которые и без того прекрасно известны. Все хорошо знают и про потребительство, и про рекламу, и про звезд, и про фальшивость высокой моды, диктующей жизнь в мегаполисе, да и не только в нем. А вот то, что молодой британский дикарь, способный лишь подложить трансвестита своему начальнику и срыгнуть остатки бутерброда на пиджак жены главного редактора, может стать панацеей от глянцево-гламурных бед, – это еще очень большой вопрос. Точнее говоря, это вообще даже не вопрос.

Vlad Dracula