«Право на убийство»: Рецензия Киноафиши

Режиссер Джон Эвнет уже не первое десятилетие пытается высказаться на серьезные темы, однако высказывание каждый раз получается не слишком удачным. Даже телевизионное «Восстание» 2001 года, сделанное на тему еврейского Сопротивления, оказалось в итоге посредственным боевиком, получившим «Эмми» за… постановку трюков. После путаных и не очень умных «88 минут», оставшихся целиком на территории развлекательного триллера, Эвнет решился провернуть настоящую драму, завербовав на подмогу Аль Пачино, уже повоевавшему со злом в упомянутых «88 минутах», Роберта Де Ниро и сыгравшего тут едва ли не лучшую свою роль Брайана Деннехи. Однако «Право на убийство» постигла участь всех предыдущих эвнетовских фильмов: в данном случае крайняя грубость изображаемой реальности, обилие идиотических шуточек и откровенно лишних сцен, прежде всего сексуального характера, сгубили неплохой, в принципе, замысел.

В «Праве на убийство» Джон Эвнет пытается решить сразу две задачи – сюжетную и этическую. Несмотря на то что фильм начинается с (как бы) признания героя Де Ниро, агрессивного неврастеника с полицейским жетоном, в совершении более чем дюжины убийств, очень скоро обнаруживается, что детективная интрига лишь начинает свое прихотливое развитие. Зритель, внимательно следящий за именами, фамилиями и прозвищами основных персонажей, уже в первой исповеди Тёрка, которого играет Роберт Де Ниро, обнаружит подвох, так что подозрение в методичном и незаконном отстреле махровых злодеев будет падать попеременно на пятерых сотрудников нью-йоркской полиции, расследующих результаты собственной борьбы с преступностью. Однако пока детективы напрягают извилины и самые разнообразные и неожиданные мышцы в ходе весьма странной совместной работы, Эвнет и его сценарист Расселл Гевирц смакуют проблемы нравственного толка. «Полиция Нью-Йорка кипит недовольством, враждебностью и тестостероном, готовыми вырваться в любой момент. Считайте меня выпускным клапаном». «Я не боялся тюрьмы. Но потерять пистолет и бляху – вот что меня действительно пугало». «Я ненавижу подонков и люблю стрелять». Все эти полицейские признания сыплются одно за другим как из рога изобилия. Большинство уважает полицейский значок, и абсолютно все уважают оружие, – вот лейтмотив фильма, заботливо воспроизводимый с хорошо рассчитанной периодичностью.

Но есть – помимо этого очевидного фона будничной работы правоохранителей – два осевых события, упрямо проступающих сквозь непрестанные пошлости и ернические киноцитаты, охватывающие весь спектр: от «Молчания ягнят» до «Тупого и еще тупее». Первое событие – акт насилия, совершенный священником над его (тогда еще очень юным) будущим убийцей. Второе событие – подлог, на который идет кристально честный полицейский, подбросивший улику подонку, коего не удалось осудить за реальное преступление. Эти два события с необходимостью влекут за собою один и тот же результат – гибель веры и, следовательно, полный крах нравственного кредо. Вот о последнем-то и пытается в действительности поведать Джон Эвнет, интригуя зрителя сюжетными переворотами и развлекая скабрезными подробностями из жизни престарелых нью-йоркских стражей порядка.

Vlad Dracula