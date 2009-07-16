«Гарри Поттер и Принц-Полукровка»: Рецензия Киноафиши

Британский режиссер Дэвид Йейтс, до столкновения с Гарри Поттером работавший на телевидении и ставивший в основном, так сказать, «проблемное» кино («Секс-трафик», мини-сериал «Грехи» и т. п.), в одночасье оказался в авангарде мирового блокбастера. В «Ордене Феникса» он довел начатое двумя его предшественниками – Альфонсо Куароном и Майком Ньюэллом – превращение поттерианы в готический хоррор до максимально возможной точки, после чего… После чего продюсеры, да и сам Йейтс, вероятно, тоже, решили, что слишком большая доза ужаса вредит здоровью потребителя. Потому история с Принцем-полукровкой, весьма растянутая во времени, оказалась не то чтобы уж прямо дьявольски интересной. Если не считать последних примерно минут двадцати, когда хоть что-то начинает происходить, весь фильм представляет собой бурное выделение гормонов неумолимо взрослеющими героями, однако в рамках двух-трех привычных школьных сюжетов. Из 153 минут реального времени около 120 минут посвящено горячему обсуждению следующих насущных проблем (цитируем): «Кормак такой противный, все время лезет обниматься». «Вертлявая она штучка, подруга твоя». «Думаешь, я ей нравлюсь? – Конечно, вы ведь тискаетесь уже три месяца». «Так ты совсем ничего не помнишь о той ночи?» «Она все время хочет целоваться. У меня уже губы стерлись, посмотри!» В матче по квиддичу метлы, оседланные игроками, представляют собой, кажется, даже слишком уж нарочитую фаллическую символику, а венчается этот хит-парад цветущей юности наставительным профессорским замечанием: «О Гарри! Тебе надо побриться, друг мой».

Мы, впрочем, позволим себе слегка усомниться в том, что Гарри после указанной процедуры сильно полегчало бы, да и остальным участникам представленной тут истории взросления – тоже. Прав, чертовски прав один из юных героев несколько подзатянувшейся киносаги: «Эти девчонки – они меня убивают». Разумеется, именно девчонки и станут погибелью главного героя (кто не верит в разрушительную роль девчонок – пусть посмотрит фильм успешно пролеченного в клинике неврозов Ларса фон Триера «Антихрист»), если, конечно, его раньше не доконают «мозгошмыги», в изобилии водящиеся в поттеровской черепной коробке и вызывающие размягчение содержащегося там мозга. Таким образом, в числе грозящих великому юному волшебнику опасностей Сами-все-давно-уже-прекрасно-знаете-кто находится далеко не на первом и даже, видимо, не на втором месте.

Кстати, о Нем. В перерывах между поцелуями и долгими выяснениями того, кто с кем чаще обнимается, как бы невзначай показаны детство и отрочество несчастного Волан-де-Морта. Представьте себе, представьте себе, обиженный он был. Будущего лорда тьмы в совсем еще нежном возрасте, оказывается, запихнули в психлечебницу, где его никто-никто не навещал. Само собой разумеется, что малыш затаил обиду; вдобавок к нему, по его собственному уверению, частенько захаживали (или, вернее, заползали) змеи, которые, надо полагать, и нашептали: отмсти им всем, отмсти! И малыш вырос – и отмстил, не без некоторого, правда, ущерба для своего внешнего вида. Но внешним видом ужаснейшего из всех когда-либо бывших злодеев мы сможем сполна насладиться уже только в следующей серии.

Vlad Dracula