«Путешествие к центру Земли 3D»: Рецензия Киноафиши

В 1967 году Роджер Корман снял по сценарию Джека Николсона краеугольный, если так можно выразиться, фильм The Trip с Питером Фондой в главной роли. Картина представляла собой практически сплошную наркогаллюцинацию, – собственно, это и было описание прихода, случившегося с центральным персонажем, описание максимально изысканное, бережное и точное. В сущности, «Аптечный ковбой» Гаса Ван Сэнта, «Реквием по мечте» Даррена Аронофски и другие основополагающие кинотруды по расширению сознания служили в определенном смысле лишь продолжением дела, начатого Корманом. «Путешествие к центру Земли» специалиста по визуальным эффектам и дебютанта в кинорежиссуре Эрика Бревига, снятое глубоко по мотивам Жюля Верна через четыре десятка лет после The Trip, – новая ступень в воспроизведении наркотической реальности, полномасштабный приход в 3D-формате.

К сожалению, авторы новейшей экранизации французского классика не указывают, какие именно вещества употребили трое начитавшихся Жюля Верна торчков – Тревор, Ханна и Шон, – прежде чем попасть в параллельный подземный мир. Однако то, что в этом подземном мире герои обнаружили целые океаны и горные хребты, освещаемые подземным солнцем и поливаемые подземным дождем, свидетельствует о неопровержимом факте: трава была лишь прелюдией к славному пикнику троих любителей пожить на широкую вену. Собственно, когда персонажи бредут среди гигантских, в два человеческих роста, грибов, уже становится совершенно ясно, в какое прекрасное далёко отправились покорители центра Земли. Но мобильный телефон, звонящий на глубине нескольких тысяч метров (или миль, что в данном случае не имеет значения), и разговор юного Шона с мамой посреди подземного океана, возможный разве что при галактическом роуминге, указывают на весьма мощные синтетические препараты. Жесточайше галлюцинируя, прыгая по магнитным камням над пропастями, играя в бейсбол летающими зубастыми рыбами и уворачиваясь от подземных динозавров, герои продираются к торжественному финалу, после которого их ждут, скорее всего, чудовищная ломка и третья мировая война с санитарной бригадой. Удивительно, как Госнаркоконтроль, считающий тяжелым наркотиком даже марганцовку, допустил до российского проката столь одиозный гимн уголовно наказуемым химическим веществам. Так что теперь широкий отечественный зритель будет несколько недель с умилением взирать на светящихся птичек, летающих в эйфорическом приступе вокруг удачно ширнувшихся исследователей неведомого и указующих им путь на седьмое подземное небо. Впрочем, любой из фигурантов этого злостного кино, попадись ему вместо книжки Жюля Верна какой-нибудь томик модернистов, вполне мог бы разразиться строками из «Четырех квартетов» Томаса Элиота: – Скорей! – пела птица. – За ними, за ними, Сверни! За первую дверь В первый наш мир…

Vlad Dracula