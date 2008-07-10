«Хэнкок»: Рецензия Киноафиши

Во время просмотра «Хэнкока» создается стойкое впечатление, что режиссер этого фильма хотел одного, продюсеры – другого, а двое сценаристов, соответственно, третьего и четвертого. Или, возможно, все они хотели сначала одного, затем – другого и т. д. Хотя, разумеется, в первую, вторую и даже четвертую очередь творцы прекрасного хотят денег, а уж потом – истины, добра и красоты… Возвращаясь к нашей основной мысли: не вполне понятно, что, собственно, перед нами такое.

В качестве горячей закуски к зрительскому столу подана пародия на супергероический комикс. Небритый, хмурый и совершенно неотесанный супергерой-алкоголик, в лучшие моменты достойный нуар-сыщиков середины прошлого века, в процессе совершения добрых дел наносит такой ущерб имуществу, нравственности и спокойствию окружающих, что народные массы в едином порыве требуют упечь его в тюрьму. Однако даже первая перемена блюд не позволяет назвать увиденное и, так сказать, переваренное эксцентрической пародией: искореженный пьяными приземлениями городской асфальт и спасенный кит, закинутый аккурат в чью-то затонувшую из-за этого яхту, не в силах перекрыть печальную мелодраму. Заглавный персонаж, страдающий амнезией, не может ни вспомнить свое прошлое, ни понять, кто он такой. Поэтому похмельная меланхолия Уилла Смита и восторженные, почти карамельно-диснеевские усилия Джейсона Бейтмана, направленные на перевоспитание супергероя и создание нужного пиар-имиджа, временами совершенно затмевают обычное комическое superhero movie, когда, например, голова одного злодея оказывается в буквальном смысле в заднице другого.

Итак, перед нами немного странная смесь из сатиры на героические комиксы и воспитательной мелодрамы. Однако это еще не всё: после главного блюда, в ходе приготовления коего число супергероев умножается, нас ждет десерт. Вероятно, авторам «Хэнкока» не давали покоя лавры М. Найта Шьямалана, который в «Неуязвимом» проделал изящный опыт по исследованию природы комикса, поэтому они предприняли аналогичные усилия. История супергероев раздвинулась на несколько тысячелетий, а сами супергерои – непонятно, впрочем, откуда взявшиеся – оказались ни больше ни меньше прототипами античных богов и средневековых ангелов (хотя только с очень большого перепою можно опознать в циничной афроамериканской физиономии Уилла Смита лик средневекового ангела). Более того, тезки-сценаристы Вай Винсент Нго и Винс Гиллиган извлекли из исторической кладовой знаменитый античный миф об андрогине – двуедином существе, которого боги рассекли на две половинки, после чего эти половинки всю оставшуюся жизнь ищут друг друга, чтобы вновь соединиться. Правда, под пером Нго и Гиллигана данная история изрядно преобразилась, дополнившись сюжетом о том, что любовь к своей второй половине делает всякого живущего слабым и смертным. Тут уже на экране начинает твориться всамделишная трагедия, что, однако, не мешает режиссеру Питеру Бергу, автору олигофреничного «Сокровища Амазонки», и его съемочной группе вовсю злоупотреблять едкими хохмами на темы, весьма далекие от трагических.

Впрочем, создателям «Хэнкока», несмотря на то что они сшили лоскутное одеяло из нескольких совершенно разных картин, все же удалось вытащить на свет божий и предъявить изумленному зрителю главное преимущество супергероя перед обычным человеком. Преимущество это заключается вовсе не в способности безболезненно прошибать головой бетонные стены и кидаться в прохожих автомобилями, – нет, оно заключается в том, что, сколько бы ты ни выпил, наутро твоя печень отрастает заново, нимало не повредившись в состоянии и размерах. Этакая аллегория Прометея, только в роли орла, черт возьми, этиловый спирт.

Vlad Dracula