«Морфий»: Рецензия Киноафиши

Тяжёлая судьба земского врача

Режиссёры, экранизирующие произведения художественной и не очень литературы, бросают все силы на то, чтобы сделать своё кинематографическое детище достойным высоких рейтингов и оценок. Иногда для этого не только перерабатывают оригинальный сюжет до почти неузнаваемого вида, но и включают в картину всё, что связано с описываемой историей. Так, например, происходит в картине Алексея Балабанова «Морфий», которая включает в себя отрывки из таких работ Михаила Булгакова, как «Записки юного врача» и «Морфий». Сюжет для экранизации был написан по мотивам этих произведений Сергеем Бодровым-младшим.

Насколько оправдано такое совмещение, ответить непросто, но некоторые исследователи Булгакова причисляют рассказ «Морфий» к циклу «Записки юного врача», объясняя такую принадлежность схожей тематикой.

Кадр из фильма «Морфий»

«Морфий» рассказывает о молодом докторе Михаиле Полякове (Леонид Бичевин), который сразу после окончания медицинского института становится земским врачом. Он ещё не очень опытен во врачевании, но со всеми операциями справляется блестяще. Секрет его успеха не только в трудолюбии и возможном таланте, но и в происшествии, с которого начинается его личная драма. В первый же день практики, стремясь спасти больного дифтерией, Поляков рискует своим здоровьем. Надеясь обезопасить себя, он просит медсестру сделать ему вакцинную прививку. Но она действует не так, как он рассчитывал, и тогда молодой доктор просит ещё одну прививку, но теперь того средства, которое точно поможет, — морфия. С этого первого укола и начинается его зависимость, которая в итоге приводит к смерти его пациентов.

Кадр из фильма «Морфий»

Проходя тяжёлый путь от заболевания и отрицания до борьбы и принятия, герой, страдающий от бесконечных ломок, продолжает лечить людей до тех пор, пока может. Картина показывает и то, что раньше жизнь медицинских работников была сложнее, чем сейчас. И дело не только в ограниченности инструментария и средств, но и в том, что для всех операций был один человек, который должен был разбираться во всём.

Кадр из фильма «Морфий»

«Морфий» это, конечно, не совсем Булгаков, но для ценителей этого автора, которые спокойно относится к расхождениям с оригинальной историей, фильм вполне годный. К тому же картина отлично отражает состояние доктора Полякова, которое со скрупулезностью описывал Булгаков, знающий об этой зависимости не понаслышке.

Но и расхождений в картине немало. Например, в экранизации первый смертельный исход у Михаила Полякова происходит в первый же день. По сюжету «Записок» со смертью в своей практике юный врач сталкивается только в рассказе «Вьюга». Кроме того, количество рассказов, которых у Булгакова всего 7, значительно увеличилось. Да и те, которые остались, имеют другие названия. Возможно, что это как раз не именно булгаковские главы, а видение режиссёра, который хотел акцентировать внимание на том или ином событии в жизни молодого врача, прокомментировать то, что зритель видит на экране. В этом тоже что-то есть, правда, количество новых глав иногда отвлекает.

Кадр из фильма «Морфий»

«Записки юного врача» экранизируют не первый раз. Было ещё 2 фильма с одноимёнными названиями: 1991 года М. Якжена и 2012 года А. Хардкэсла. Экранизация 2012 года это вообще минисериал, который с юмором показывает скорее видение русской глубинки зарубежными режиссёрами, чем реальную историю. «Морфий» же в этом плане уникален. Атмосфера времени, о котором идёт речь, потрясает своей реалистичностью. Начиная от пояснений к отрывкам, которые пишутся на дореволюционном языке (вотъ такъ) и заканчивая предметами была, одеждой и даже некоторыми выражениями, специфичными для того времени. Колорит того времени отражён как нельзя лучше.

В фильме очень много обнажённых дев и о приличиях, которые для демонстрации на большом сейчас экране выглядят сомнительно, тоже мало кто забоится. Картина не просто так имеет рейтинг 18+. Это, пожалуй, ещё один аспект отражения именно того времени, ведь тогда понятие «приличий» было иным.

«Морфий» это один из тех фильмов, который может хорошо снять только русский режиссёр, потому что всё в этой картине должно быть пропитано русским видением, знанием. То есть тем, что непонятно иностранному человеку. И Балабанову удалось экранизировать русский сюжет соответствующе.

Оксана Рузаева