Однажды родители Глаши и ее младшей сестренки Дунечки уехали на ярмарку. Перед отъездом они строго-настрого запретили девочке пускать в дом посторонних. Однако, когда поздно вечером в избушку постучалась седая старуха и попросила ночлега, Глаша не смогла ей отказать. Оказалось, что эта старуха была лесной Кикиморой. Она похитила Дунечку и убежала к себе в лес, но Глаша, заметив пропажу, тут же бросилась на выручку сестре. В пути она спасла от гибели Лешего, а тот, в свою очередь, помог доброй девочке в борьбе с Кикиморой.