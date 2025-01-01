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Глаша и кикимора

Glasha i kikimora 18+
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О фильме

Однажды родители Глаши и ее младшей сестренки Дунечки уехали на ярмарку. Перед отъездом они строго-настрого запретили девочке пускать в дом посторонних. Однако, когда поздно вечером в избушку постучалась седая старуха и попросила ночлега, Глаша не смогла ей отказать. Оказалось, что эта старуха была лесной Кикиморой. Она похитила Дунечку и убежала к себе в лес, но Глаша, заметив пропажу, тут же бросилась на выручку сестре. В пути она спасла от гибели Лешего, а тот, в свою очередь, помог доброй девочке в борьбе с Кикиморой.

  • Литературной основой для мультфильма послужили две сказки Алексея Николаевича Толстого – «Кикимора» и «Кот Васька», созданные в 1910 году. 
  • Режиссером мультфильма выступил Александр Мазаев. Куда большую известность он получил как художник-мультипликатор киностудии «Союзмультфильм». Среди его режиссерских работ – «Богатырская каша» (1987), «Озеро на дне моря» (1989), «Подводные береты» (1991). 
  • Всеволод Ларионов, голосом которого в мультике говорит Черный кот, также озвучивал персонажей-котов в анимационных фильмах «Квартет «Ква-ква» (1977), «Филя» (1986), «Фантазеры из деревни Угоры» (1991) и многих других. 
  • Актриса Людмила Гнилова, озвучившая Дунечку, на театральной сцене играла героиню с таким же именем – Дуняшку в спектакле «Женитьба» по пьесе Николая Гоголя.

Не послушалась Глаша родителей, пустила в дом бабку, а это и не бабка была вовсе оказывается, а кикимора.

Страна Россия
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1992
Премьера в мире 1 января 1992
Дата выхода
1 января 1992 Россия 0+
Производство Союзмультфильм
Другие названия
Glasha i kikimora, Glasha and Kikimora, Глаша и кикимора
Режиссер
Александр Мазаев
В ролях
Людмила Гнилова
Лия Ахеджакова
Лия Ахеджакова
Светлана Харлап
Всеволод Ларионов
Всеволод Ларионов
Юрий Волынцев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

6.2
Оцените 10 голосов
6 IMDb
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Глаша и кикимора

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