Смерть ей к лицу, 1992

Эликсир вечной молодости! Сколько женщин мечтают о нем! О нем мечтали и бродвейская звезда Мэдлин Эштон, и Хелен Шарп, у которой эта коварная Мэдлин отбила жениха Эрнеста Мэнвилла, гениального врача-специалиста по пластическим операциям.

Прошли годы, и изрядно полинявшие и уставшие друг от друга дамочки, обращаются за чудотворным снадобьем к некоей колдунье. Итак, эликсир выпит, кожа посвежела, груди подтянулись, но скоро качество лекарства будет проверено… смертью.