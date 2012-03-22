Смерть ей к лицу, 1992

Писательница Хелен и актриса Мэдлин со школьной скамьи были заклятыми подругами. И вот, когда после очередной встречи Мэдлин уводит у Хелен жениха – талантливого пластического хирурга Эрнеста, бедняжка доходит до нервного срыва и попадает в психиатрическую лечебницу. Годы спустя на элитном приеме супруги Эрнест и Мэдлин встречают необыкновенно похорошевшую Хелен. И в то время как Эрнест вновь попадает под обаяние бывшей невесты, утратившая прежний блеск Мэдлин всеми силами пытается выведать секрет красоты и молодости своей старой знакомой.
Эликсир вечной молодости! Сколько женщин мечтают о нем! О нем мечтали и бродвейская звезда Мэдлин Эштон, и Хелен Шарп, у которой эта коварная Мэдлин отбила жениха Эрнеста Мэнвилла, гениального врача-специалиста по пластическим операциям.
Прошли годы, и изрядно полинявшие и уставшие друг от друга дамочки, обращаются за чудотворным снадобьем к некоей колдунье. Итак, эликсир выпит, кожа посвежела, груди подтянулись, но скоро качество лекарства будет проверено… смертью.