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Смерть ей к лицу Смерть ей к лицу
Киноафиша Фильмы Смерть ей к лицу
Death Becomes Her

Смерть ей к лицу, 1992

1992 / США
7.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Писательница Хелен и актриса Мэдлин со школьной скамьи были заклятыми подругами. И вот, когда после очередной встречи Мэдлин уводит у Хелен жениха – талантливого пластического хирурга Эрнеста, бедняжка доходит до нервного срыва и попадает в психиатрическую лечебницу. Годы спустя на элитном приеме супруги Эрнест и Мэдлин встречают необыкновенно похорошевшую Хелен. И в то время как Эрнест вновь попадает под обаяние бывшей невесты, утратившая прежний блеск Мэдлин всеми силами пытается выведать секрет красоты и молодости своей старой знакомой.

  • Фильм изобилует отсылками к различным культовым картинам XX века: штамп “дело закрыто” и мозг в банке являются цитатами из оригинального “Франкенштейна”, сцена с Хелен в психиатрической клинике отсылает к “Полету над гнездом кукушки”, а дата, когда она же выпила зелье (26 октября 1985 года), – фигурирует в ленте “Назад в будущее”.
  • Для того чтобы показать, как после приема волшебного зелья грудь Мэдлин поднимается и становится упругой, кинематографисты разработали специальный пневматический бюстгальтер. Когда нужного эффекта приспособление не дало, за спину Мерил Стрип вне поля зрения камеры поставили гримершу, которая поднимала грудь актрисы вручную.
  • В одном из интервью Мерил Стрип призналась, что в реальной жизни гораздо больше похожа на Хелен, которую сыграла Голди Хоун, чем на свою героиню.

Эликсир вечной молодости! Сколько женщин мечтают о нем! О нем мечтали и бродвейская звезда Мэдлин Эштон, и Хелен Шарп, у которой эта коварная Мэдлин отбила жениха Эрнеста Мэнвилла, гениального врача-специалиста по пластическим операциям.

Прошли годы, и изрядно полинявшие и уставшие друг от друга дамочки, обращаются за чудотворным снадобьем к некоей колдунье. Итак, эликсир выпит, кожа посвежела, груди подтянулись, но скоро качество лекарства будет проверено… смертью.

7.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 1992
Премьера в России 31 июля 1992
Премьера онлайн 22 марта 2012
Премьера в мире 30 июля 1992
Возраст 16+
Режиссер
Роберт Земекис
Роберт Земекис
В ролях
Мэрил Стрип
Мэрил Стрип
Брюс Уиллис
Брюс Уиллис
Голди Хоун
Голди Хоун
Изабелла Росселлини
Изабелла Росселлини
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Смерть ей к лицу 4 постера
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Смерть ей к лицу
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13 мая 2022 14:05
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