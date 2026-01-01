Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Негде спрятаться
Рейтинги
5.3 Рейтинг IMDb: 5.1
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Негде спрятаться

Негде спрятаться

No Place To Hide 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Четыре года назад семья полицейского Джо погибла в автокатастрофе. Он стал бескомпромиссным полицейским, его жизнь - игра со смертью. В городе происходит преступление и единственная нить, ведущая к разгадке - младшая сестра жертвы. Для убийцы она - цель номер один. Расследуя это запутанное дело, Джо Гарвей постепенно понимает, что в преступлении замешано высшее руководство...

Страна США
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 1993
Премьера в мире 6 ноября 1992
Дата выхода
6 ноября 1992 Россия 16+
6 ноября 1992 Казахстан
16 апреля 1993 США
6 ноября 1992 Украина
6 ноября 1992 Япония
MPAA R
Сборы в мире $135 004
Производство Cannon Pictures Inc.
Другие названия
No Place to Hide, Chute en enfer, Cold Heart - Der beste Bulle von L.A., Delitto a teatro, Le diable aux trousses, Nenhum Lugar para se Esconder, Nie ma kryjówki, Nincs kiút, Persecución sin tregua, Seita Assassina, Sem Refúgio, Société secrète, Tipperary, Umpikuja, Un crimen para ocultar, Utan återvändo, Μπάτσος εκτός νόμου, Негде спрятаться, Тинсъл
Режиссер
Ричард Данус
В ролях
Иллэна Дайамант
Крис Кристофферсон
Дрю Бэрримор
Мартин Ландау
О. Джей Симпсон
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

5.3
Оцените 12 голосов
5.1 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Tinsel Hanley [её финальный закадровый монолог, после того как Гарви предотвратил последнюю попытку убийства Тинсел... ценой собственной жизни] ... Это был Джо Гарви. Никогда в жизни я так не ошибалась насчёт кого бы то ни было. Он не был злобным; он просто был одинок, как и я — как я есть сейчас. Думаю, он был лучшим копом, который когда-либо жил. Он любил свою работу и тех, кто делал её честно. В День святого Патрика он надевал зелёное, не терпел всякой хрени и вовремя платил взносы в лигу. Я так по нему скучаю. Он был высоким, привлекательным, хорошо одевался и знал, кто такой Малер. Что ещё тебе надо?
[Она уничтожает дневник, выходит — и находит Гарви, который каким-то чудом выжил после падения с утёса]
