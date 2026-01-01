Tinsel Hanley [её финальный закадровый монолог, после того как Гарви предотвратил последнюю попытку убийства Тинсел... ценой собственной жизни] ... Это был Джо Гарви. Никогда в жизни я так не ошибалась насчёт кого бы то ни было. Он не был злобным; он просто был одинок, как и я — как я есть сейчас. Думаю, он был лучшим копом, который когда-либо жил. Он любил свою работу и тех, кто делал её честно. В День святого Патрика он надевал зелёное, не терпел всякой хрени и вовремя платил взносы в лигу. Я так по нему скучаю. Он был высоким, привлекательным, хорошо одевался и знал, кто такой Малер. Что ещё тебе надо?

[Она уничтожает дневник, выходит — и находит Гарви, который каким-то чудом выжил после падения с утёса]