7.7
7.7

Безумные подмостки

, 1992
Noises Off
США / комедия, мелодрама / 18+
Постер фильма Безумные подмостки
7.7

О фильме

Театральный режиссер — это профессия не для слабых духом. Только такой упрямый постановщик как Ллойд Феллоуз, может рассчитывать покорить грады и веси своей пьесой — и сделать это вопреки всем усилиям актеров все испортить.

Те, похоже, настолько погружены в собственные проблемы, что времени не остается, чтобы нормально играть.

Происходящее с героями на сцене не выдерживает никакого сравнения с тем бедламом, что твориться за кулисами! По всему видно, что для этого «серпентария единомышленников» нужен не режиссер, а цирковой укротитель…

Удастся ли бедняге Феллоузу заставить свой табор эксцентричных талантов выдавить из себя и желчных критиков что-то большее, чем ворох плохих рецензий?

 

В ролях

Майкл Кейн
Майкл Кейн
Кристофер Рив
Кристофер Рив
Джон Риттер
Денхолм Эллиотт
Кэрол Барнетт
Кэрол Барнетт
Кэрол Барнетт
Кэрол Барнетт
Режиссер Питер Богданович
Сценарист Майкл Фрейн, Marty Kaplan
Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 1992
Премьера в мире 20 марта 1992
Дата выхода
20 марта 1992 Россия 12+
20 марта 1992 Казахстан
20 марта 1992 США
20 марта 1992 Украина
MPAA PG-13
Бюджет $12 000 000
Сборы в мире $2 280 148
Производство Touchstone Pictures, Amblin Entertainment, Touchwood Pacific Partners 1
Другие названия
Noises Off..., Bruits de coulisses, Detrás del telón, ¡Qué ruina de función!, Apanhados no Acto, Der Spaß beginnt, Függöny fel, Impróprio para Menores, Išjungtas garsas, Iza kulisa, Kaos i kulissen, Kaos i kulissene, Maailman kipein komedia, Noises Off!, Noises Off! - Der nackte Wahnsinn, Oyunun oyunu, Poza sceną, Rumori fuori scena, Silence! On jour!, Πίσω από τα παρασκήνια, Безумные подмостки, Не шуміти, Шум зад кулисите, カーテンコール／ただいま舞台は戦闘状態, 大人別出聲

7.7
7.4 IMDb
