Театральный режиссер — это профессия не для слабых духом. Только такой упрямый постановщик как Ллойд Феллоуз, может рассчитывать покорить грады и веси своей пьесой — и сделать это вопреки всем усилиям актеров все испортить.

Те, похоже, настолько погружены в собственные проблемы, что времени не остается, чтобы нормально играть.

Происходящее с героями на сцене не выдерживает никакого сравнения с тем бедламом, что твориться за кулисами! По всему видно, что для этого «серпентария единомышленников» нужен не режиссер, а цирковой укротитель…

Удастся ли бедняге Феллоузу заставить свой табор эксцентричных талантов выдавить из себя и желчных критиков что-то большее, чем ворох плохих рецензий?