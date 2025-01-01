Анита живет с отчимом и терпит от него сексуальные домогательства. Однажды всему классу дают задание: завести друга по переписке. У девушки появляется такой друг - отбывающий заключение 24 - летний Хауэрд. Анита пытается ускорить освобождение Хауэрда и уговаривает местного священника предоставить ему работу. По прибытии Хауэрда, служитель церкви венчает пару. В брачную ночь молодые признаются друг другу в своих сокровенных тайнах : он - в том, что никогда еще не был с женщиной, она - в убийстве отчима. Они отправляются перезахоронить труп, но их застают двое одноклассников Аниты. Хауэрд их убивает и молодожены пускаются в бега.