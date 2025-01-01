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Постер фильма Без ума от оружия
Постер фильма Без ума от оружия
Рейтинги
5.9 Рейтинг IMDb: 5.5
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2 постера
Киноафиша Фильмы Без ума от оружия

Без ума от оружия

Guncrazy 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Анита живет с отчимом и терпит от него сексуальные домогательства. Однажды всему классу дают задание: завести друга по переписке. У девушки появляется такой друг - отбывающий заключение 24 - летний Хауэрд. Анита пытается ускорить освобождение Хауэрда и уговаривает местного священника предоставить ему работу. По прибытии Хауэрда, служитель церкви венчает пару. В брачную ночь молодые признаются друг другу в своих сокровенных тайнах : он - в том, что никогда еще не был с женщиной, она - в убийстве отчима. Они отправляются перезахоронить труп, но их застают двое одноклассников Аниты. Хауэрд их убивает и молодожены пускаются в бега.

Страна США
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 1992
Премьера в мире 11 сентября 1992
Дата выхода
11 сентября 1992 Россия 16+
11 сентября 1992 Казахстан
11 сентября 1992 Канада
20 января 1993 США
11 сентября 1992 Украина
11 сентября 1992 Финляндия K-16
MPAA R
Бюджет $800 000
Сборы в мире $114 516
Производство Zeta Entertainment
Другие названия
Guncrazy, Bella e dannata, Fegyvermánia, Fonikos erotas, Guncrazy - hullu rakkaus, Guncrazy - Junge Killer, Guncrazy - Zawsze strzelaj dwa razy, Howard & Anita - Jovens Amantes, Le démon des armes, Paixão sob fogo, Sueños violentos, Vent de folie, Без ума от оружия, Огнестрелна лудост, ガンクレイジー（1992）, 赌命狂花
Режиссер
Тамра Дэвис
Тамра Дэвис
В ролях
Дрю Бэрримор
Дрю Бэрримор
Роберт Гринберг
Родни Харви
Дэн Айзенстайн
Джо Даллесандро
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.9
Оцените 10 голосов
5.5 IMDb
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