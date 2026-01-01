Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Легенды леса» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Боб Робертс
6.6
Киноафиша Фильмы Боб Робертс
6.6

Боб Робертс

, 1992
Bob Roberts
США, Великобритания / комедия / 18+
Постер фильма Боб Робертс
6.6

О фильме

Это мир, в котором возможно все и где даже шлягер способен помочь политику мгновенно взлететь на верши успеха. Подготовив выступление совместно с исполнителем народных песен, кандидат, надеющийся заполучить место в американском Сенате, делает запись, раскручивающую его быстрее любого специалиста по предвыборным технологиям Вскоре выступление дуэта прочно занимает верхние строчки всех хит-парадов, а разворачивающиеся в картине события доказывают, что имидж, хорошая мелодия и трогательная песенка значат сегодня гораздо больше, чем глубокий смысл и детальный анализ.

В ролях

Тим Роббинс
Тим Роббинс
Bob Roberts
Джанкарло Эспозито
Джанкарло Эспозито
Bugs Raplin
Алан Рикман
Алан Рикман
Lukas Hart III
Рэй Уайз
Рэй Уайз
Chet MacGregor
Брайан Мюррей
Terry Manchester
Гор Видал
Senator Brickley Paiste
Ребекка Дженкинс
Delores Perrigrew
Гарри Дж. Ленникс
Гарри Дж. Ленникс
Franklin Dockett
Джон Оттавино
Clark Anderson
Роберт Стэнтон
Роберт Стэнтон
Bart Macklerooney
Режиссер Тим Роббинс
Сценарист Тим Роббинс
Композитор Дэвид Роббинс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Великобритания
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 1992
Премьера в мире 4 сентября 1992
Дата выхода
4 сентября 1992 Россия 16+
15 декабря 1992 Греция
4 сентября 1992 Казахстан
4 сентября 1992 США
4 сентября 1992 Украина
16 сентября 1992 Франция U
MPAA R
Бюджет $3 900 000
Сборы в мире $4 479 470
Производство Miramax, Live Entertainment, Polygram Filmed Entertainment
Другие названия
Bob Roberts, Ciudadano Bob Roberts, Bob Roberts - Candidato ao Poder, El ciudadano Bob Roberts, Боб Робертс, Боб Робъртс, ボブ・ロバーツ, 天生贏家

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 11 голосов
7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Боб Робертс

Игрок
Игрок драма, триллер, комедия
1992, США
7.0
45 секунд смеха документальный
2019, США
6.0
Колыбель будет качаться
Колыбель будет качаться драма
1999, США
6.0
Последний ужин
Последний ужин криминал, триллер, комедия, драма
1995, США
6.0
Телевикторина
Телевикторина драма
1994, США
7.0
Бесплатные деньги
Бесплатные деньги драма, криминал, комедия
1993, США
5.0
Людские неприятности
Людские неприятности мелодрама, комедия
1992, США
4.0
Истинное лицо
Истинное лицо драма
1991, США
6.0
Только большое чувство
Только большое чувство комедия
1984, США
5.0
Мой будущий тесть — аферист
Мой будущий тесть — аферист комедия
2013, США
5.0
ПоцелуйчИК
ПоцелуйчИК комедия
2009, США
6.0
Последний отпуск
Последний отпуск комедия
2006, США
6.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Дед Фомич
Дед Фомич
2026, Россия, комедия
Малыш-каратист
Малыш-каратист
2026, Россия, комедия, семейный
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
2026, Россия, приключения, семейный
Папа, купи пёсика
Папа, купи пёсика
2026, Россия, анимация, семейный
Моя подруга летом скупает бахилы пачками: 5 неожиданных способов применения, о которых знают единицы
«Вместо борьбы и стресса – спокойный пес»: узнали у экспертов из «Чия и Компания», как убедить питомцев не бояться груминга
Сколько баллов потребуется для поступления на бюджет в 2026 году
Плохого шпиона в гестапо... руки выдают: фломастер, письмо османам и другие ляпы «Семнадцати мгновений»
«Путаница полная с этим»: «12 стульев» Андреасяна зря «хоронят» до премьеры – Шахназаров объяснил, почему фильму можно дать шанс
Брагина заменила хирург Кира: ИВИ снял своего «Склифосовского» — 30 серий больничных страстей покажут уже в июле
Apple смогли получить 100% на RT: «Укрытие» к третьему сезону превратили в триллер — два сезона были апперетивом перед шедевром
«Шерлок», без сомнений, крутой, но лишь этот детектив зовут величайшим в истории: 60 000 зрителей не зря ставят 8,6 баллов
Весь мир над ними рвет живот, а россияне и не смотрели 2/5 самых смешных фильма в истории – №1 стал культовым 50 лет спустя
Кадр есть, а одной детали не хватает: вспомните, что пропало в 8 фильмах Рязанова (тест)
Нина постарела и возненавидела Шурика: продолжение «Кавказской пленницы» тайно вышло в 80-х
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше