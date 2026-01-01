Это мир, в котором возможно все и где даже шлягер способен помочь политику мгновенно взлететь на верши успеха. Подготовив выступление совместно с исполнителем народных песен, кандидат, надеющийся заполучить место в американском Сенате, делает запись, раскручивающую его быстрее любого специалиста по предвыборным технологиям Вскоре выступление дуэта прочно занимает верхние строчки всех хит-парадов, а разворачивающиеся в картине события доказывают, что имидж, хорошая мелодия и трогательная песенка значат сегодня гораздо больше, чем глубокий смысл и детальный анализ.
|4 сентября 1992
|Россия
|16+
|15 декабря 1992
|Греция
|4 сентября 1992
|Казахстан
|4 сентября 1992
|США
|4 сентября 1992
|Украина
|16 сентября 1992
|Франция
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