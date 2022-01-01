Ослепительный блеск, 1992

Фильм снят по роману известной японской писательницы Каори Экуни «Ты сияй, звезда ночная». Главная героиня фильма, Сёко, не имеет постоянной работы и подрабатывает переводами. На смотринах она знакомиться с врачом Муцуки, и они решают пожениться. Сама Сёко страдает алкоголизмом, а Муцуки оказывается гомосексуалистом. После женитьбы Сёко знакомиться с любовником мужа Коном и в этой тройке завязываются странные отношения. Вскоре родители Сёко узнают, что Муцуки — гомосексуалист, и начинается шумиха вокруг развода. Сёко не хочет расставаться с Муцуки и решает родить ребенка с помощью искусственного оплодотворения. Муцуки решительно против этого. Финальная сцена фильма: все трое в мрачном настроении едут в машине, и вдруг Сёко выскакивает из машины и скрывается в темноте. Наступает рассвет. В глазах продолжающей бежать Сёко всплывают нежно улыбающиеся лица Муцуки и Кона. Каори Экуни в Россию приедет вместе со своим редактором Киба Ацуси по приглашению Японского Фонда в рамках культурной программы Года Японии в России. Автор лично представит свой фильм и после сеанса ответит на вопросы зрителей.