7.3
Игрок

, 1992
The Player
США / драма, триллер, комедия / 18+
О фильме

Сценарист-неудачник начинает охоту на вице - президента одной из крупнейших студий Голливуда. Кобра под сидением джипа, открытки с угрозами - жизнь киномагната становится кошмаром. Забыв о многомиллионных проектах, карьере и даже о сексе, он сам начинает преследование маньяка. И по нелепой случайности убивает его. Тем более трагической, что убивает не того. А истинный маньяк продолжает чудовищную игру с одним из самых богатых и влиятельных людей голливудской элиты.

В ролях

Тим Роббинс
Грета Скакки
Фред Уорд
Вупи Голдберг
Питер Галлахер
Шер
Режиссер Роберт Олтмен
Сценарист Майкл Толкин
Композитор Томас Ньюман
Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 1992
Премьера в мире 3 апреля 1992
Дата выхода
3 апреля 1992 Россия 16+
25 июня 1993 Австралия
8 мая 1992 Бразилия 16
26 июня 1992 Великобритания
2 июля 1992 Германия
14 ноября 1992 Италия
3 апреля 1992 Казахстан
1 октября 1992 Нидерланды
3 апреля 1992 Норвегия 15
3 апреля 1992 США
20 ноября 1992 Турция
3 апреля 1992 Украина
13 мая 1992 Франция
3 апреля 1992 Швеция 15
6 февраля 1993 Южная Корея 18
MPAA R
Бюджет $8 000 000
Сборы в мире $21 708 631
Производство Avenue Pictures, Spelling Entertainment, Addis Wechsler Pictures
Другие названия
The Player, El ejecutivo, Hráč, Las reglas del juego, O Jogador, Spelaren, A játékos, El joc de Hollywood, El juego de Hollywood (The Player), El pez gordo, Gracz, I protagonisti, Igrač, Igralec, Joc de culise, Le meneur, O paiktis, Oyuncular, The Player - pelimies, The Player. Las reglas del juego, Žaidėjas, Ο παίκτης, Гравець, Играч/Igrač, Играчот, Играчът, Игрок, ザ・プレイヤー, 大玩家, 超級大玩家

Рейтинг фильма

7.5 IMDb
Цитаты

Griffin Mill В нём не хватало тех элементов, которые нужны для успешного продвижения фильма.
June Каких элементов?
Griffin Mill Напряжения, смеха, насилия. Надежды, души, наготы, секса. Счастливых концовок. В основном счастливых концовок.
June А как насчёт реальности?

