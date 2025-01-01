Группа криминальных элементов приезжает в провинциальный город, чтобы разыскать очень дорогой алмаз. Подвозит их простой паренек Степа. С ним случается необычное событие - в его организм попадает инопланетная форма жизни. Степа начинает себя плохо чувствовать, его забирают в больницу. Туда же отправляются преступники. События вокруг лечебницы начинают разворачиваться с головокружительной быстротой. Но взять ситуацию под свой контроль Степе поможет его новый не прошеный симбионт.
|4 марта 1992
|Россия
|12+