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Вверх тормашками

Vverkh tormashkami 18+
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О фильме

Группа криминальных элементов приезжает в провинциальный город, чтобы разыскать очень дорогой алмаз. Подвозит их простой паренек Степа. С ним случается необычное событие - в его организм попадает инопланетная форма жизни. Степа начинает себя плохо чувствовать, его забирают в больницу. Туда же отправляются преступники. События вокруг лечебницы начинают разворачиваться с головокружительной быстротой. Но взять ситуацию под свой контроль Степе поможет его новый не прошеный симбионт.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 1992
Премьера в мире 4 марта 1992
Дата выхода
4 марта 1992 Россия 12+
Производство Евразия, Свердловская киностудия
Другие названия
Vverkh tormashkami, Вверх тормашками
Режиссер
Николай Гусаров
В ролях
Владимир Антоник
Владимир Антоник
Николай Гусаров
Борис Рубашкин
Валентин Голубенко
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

4.6
Оцените 10 голосов
4.4 IMDb
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