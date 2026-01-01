Отзывы о фильме
Маньяк-доктор, который когда-то поставил жуткий опыт над собственным сыном, превратив его в несчастное существо, лишенное своего «Я». Кошмарные сны и страшная реальность, мистика и дикие фантазии раздвоенного сознания сплетаются здесь в один запутанный клубок…
|7 августа 1992
|Россия
|16+
|8 января 1993
|Великобритания
|15
|7 мая 1993
|Венгрия
|17 декабря 1992
|Германия
|7 августа 1992
|Казахстан
|7 августа 1992
|США
|7 августа 1992
|Украина
|23 октября 1992
|Финляндия
|29 сентября 1992
|Франция
|17 апреля 1993
|Южная Корея
|15