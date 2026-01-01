Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Воскрешение Каина
Воскрешение Каина

Raising Cain 18+
О фильме

Маньяк-доктор, который когда-то поставил жуткий опыт над собственным сыном, превратив его в несчастное существо, лишенное своего «Я». Кошмарные сны и страшная реальность, мистика и дикие фантазии раздвоенного сознания сплетаются здесь в один запутанный клубок…

Страна США
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 1992
Премьера в мире 7 августа 1992
Дата выхода
7 августа 1992 Россия 16+
8 января 1993 Великобритания 15
7 мая 1993 Венгрия
17 декабря 1992 Германия
7 августа 1992 Казахстан
7 августа 1992 США
7 августа 1992 Украина
23 октября 1992 Финляндия
29 сентября 1992 Франция
17 апреля 1993 Южная Корея 15
MPAA R
Бюджет $12 000 000
Сборы в мире $37 170 057
Производство Pacific Western
Другие названия
Raising Cain, Demente, Cains många ansikten, Det skjulte ansigt, Doppia personalità, Educando a Cain, Em Nome de Caim, En nombre de Caín, Father's Day, İçimizdeki Şeytan, În căutarea lui Cain, Kahdet kasvot, Káin ébredése, Kains mange ansikter, L'esprit de Caïn, La crianza de Cain, Mein Bruder Kain, Mój brat Kain, Rađanje Caina, Rađanje Kaina, Síndrome de Caim, Sveket, Ta dyo prosopa tou Cain, Τα δυο πρόσωπα του Κάιν, Воскресіння Каїна, Воскрешение Каина, Пристъп на безумие, レイジング・ケイン, 殺機邊緣人
Режиссер
Брайан Де Пальма
Брайан Де Пальма
В ролях
Джон Литгоу
Джон Литгоу
Лолита Давидович
Лолита Давидович
Стивен Бауэр
Стивен Бауэр
Фрэнсис Стернхаген
Грегг Генри
Грегг Генри
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.1
Оцените 13 голосов
6.1 IMDb
Цитаты
[Кейн говорит доктору Никсу не мешать ему]
Cain Но я не злопамятный. В конце концов, где бы я был без тебя, Баумзе?
Dr. Nix Тебя бы не существовало.
Cain Верно. Но я существую, не так ли? Я тот твой прокл####й эксперимент, который никак не исчезнет. Тик-так, доктор. Кейн взломал замок. Я ухожу. Кот в мешке, а мешок — в реку. Так что не лезь ко мне, папаша! В этот раз можешь потерять больше, чем лицензию.
