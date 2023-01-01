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Кикс, 1991

1991 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме

Популярнейшая певица Жанна Плавская превращается в наркоманку - срываются концерты, съемки, записи. На провинциальном конкурсе двойников продюсер звезды случайно находит мечтательную девушку, привозит ее в столицу.

Он начинает лепить из нее двойника певицы: подгоняет фигуру к оригиналу пластической операцией, обучает хорошим манерам, натаскивает по пластике и - использует на съемках под фонограмму. Но что делать с прототипом? Продюсер решает устроить самоубийство Жанны, выдав ее труп за бездыханное тело привезенной провинциалки, окончательно завершив подмену…

7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1991
Премьера в России 1 апреля 1992
Премьера в мире 1 апреля 1992
Возраст 16+
Режиссер
Сергей Ливнев
Сергей Ливнев
В ролях
Евдокия Германова
Евдокия Германова
Александр Панкратов-Черный
Александр Панкратов-Черный
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Кикс 1 постер
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