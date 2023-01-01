Кикс, 1991

Популярнейшая певица Жанна Плавская превращается в наркоманку - срываются концерты, съемки, записи. На провинциальном конкурсе двойников продюсер звезды случайно находит мечтательную девушку, привозит ее в столицу.
Он начинает лепить из нее двойника певицы: подгоняет фигуру к оригиналу пластической операцией, обучает хорошим манерам, натаскивает по пластике и - использует на съемках под фонограмму. Но что делать с прототипом? Продюсер решает устроить самоубийство Жанны, выдав ее труп за бездыханное тело привезенной провинциалки, окончательно завершив подмену…