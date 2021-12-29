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Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке
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Home Alone 2: Lost in New York

Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке, 1992

1992 / США
7.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Семья Маккалистер намерена отпраздновать Рождество во Флориде. Но Кевин на школьном рождественском концерте ссорится с братом, а затем устраивает бучу дома: ему не хочется отмечать праздник там, где не бывает рождественской елки. Наутро его безалаберная семейка снова едва не опаздывает в аэропорт, но в этот раз хаос усугубляет Кевин: вставляя в диктофон батарейки, он задерживается, а потом путает отца с похоже одетым мужчиной, и в результате улетает не в Майами, а в Нью-Йорк. Но мальчик, оставшись один в огромном городе, и не думает паниковать — ведь при нем кредитка отца и его же сумка с изрядной суммой наличных! Он не знает, что в городе его старые знакомые — Гарри и Марв, сбежавшие из тюрьмы...

  • Маколей Калкин получил 4 500 000 долларов за роль в этом фильме, что является самой большой зарплатой для одиннадцатилетнего (на момент съемок) ребенка-актера.
  • Несколько камер «зависли» во время съемок, потому что было очень холодно.
  • Кадр «Атака голубя» был снят 25 марта 1992 года. По словам Джо Пеши, съемочная группа засыпала его и Дэниела Стерна настоящим птичьим кормом и приманила около трехсот голубей. Стерн сказал, что голубь залетел ему в рот. «Это было отвратительно» (а выражение «Рот закрой, ворона залетит», оказывается, имеет под собой реальную основу!).
  • Всем детям, появлявшимся в магазине игрушек, было разрешено забрать понравившиеся игрушки домой.
  • Часть съемок шла в номере-студио отеля Plaza в Центральном парке. Номер телефона, указанный для Plaza в фильме, был действительным рабочим номером.
  • В «Один дома» (1990) Кевин смотрит фильм «Ангелы с грязными душами». В этом фильме он смотрит продолжение — «Ангелы с еще более грязными душами».
  • Кэтрин О'Хара волновалась, что ее персонаж плохо старался найти Кевина. Были добавлены сцены, чтобы показать беспокойство. Актриса сказала, что дома она репетировала «виновато-грустное» выражение лица.
  • Сцена с бассейном была снята в отеле Four Seasons в Чикаго, штат Иллинойс, потому что в отеле Plaza нет бассейна.
  • В счете за обслуживание номеров указано, что Кевин потратил 967 долларов на: два шоколадных торта, 6 муссов с шоколадом, ванилью и клубничным мороженым, покрытые M & Ms, шоколадную посыпку, вишню, орехи, зефир, карамельный, шоколадный и клубничный сиропы, взбитые сливки и бананы, 6 пирогов с заварным кремом, тележку с выпечкой, 8 клубничных пирогов и 36 клубничин в шоколаде.
  • Режиссер Крис Коламбус грустно сообщил, что съемочная группа потратила много денег на искусственный снег для Центрального парка, а затем в Нью-Йорке началась метель.
  • Сцены в аэропорту было снимать в разы сложнее, чем в первом фильме. Аэропорт должен был оставаться в рабочем состоянии во время съемок, а недавно обретенный статус знаменитости Маколея Калкина требовал дополнительной безопасности из-за фанатов и папарацци. Сцены в международном аэропорту О'Хара были сняты в феврале 1992 года, и для этого случая были сохранены рождественские украшения.
  • Отреставрированный дом, где Кевин ставит свои ловушки, находится не в Нью-Йорке. Все сцены дома и его окрестностей были сняты в Голливуде, на Браунстон-стрит.
  • Коламбус изучал нуар 1930-х и 1940-х годов, чтобы сделать сцены «Ангелов с еще более грязными душами» более достоверными.
  • Магазин игрушек «Сундучок Дункана» назван в честь исполнительного продюсера Дункана Хендерсона. Это версия настоящего магазина в Нью-Йорке, F.A.O. Schwarz. А его внешний вид — это здание Rookery Building в центре Чикаго, штат Иллинойс.
  • В эпизоде, где Кевин бронировал номер, притворяясь собственным отцом, оператора отеля сыграла жена режиссера Моника Деверо-Коламбус.
  • Ковер убрали из вестибюля The Plaza на одну сцену, чтобы Маколей мог поскользнуться и скользить по полу. Владельцу отеля Дональду Трампу так понравился вид пола после съемки, что он никогда его не ремонтировал.
  • Когда камера впервые показывает рождественскую елку Рокфеллера в конце этого фильма, звезда и два освещенных окна образуют логотип Hughes Entertainment.

Самый маленький герой Америки устраивает большой переполох в Нью Йорке! Кевин МакКалистер вернулся! Но теперь он один не дома, а в Нью Йорке и у него достаточно денег и кредитных карточек, чтобы превратить Большое Яблоко в собственную площадку для игр.

Но, как всегда, Кевину не суждено быть долго одному, его старые приятели жулики Гарри и Марв сбежали из тюрьмы, куда они попали стараниями Кевина. И надо же им было попасть именно в тот город, где Кевин планировал поразвлечься. Новые западни и ловушки уже ждут горе бандитов.

7.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 1992
Премьера в России 15 ноября 1992
Премьера в мире 15 ноября 1992
Возраст 12+
Режиссер
Крис Коламбус
Крис Коламбус
В ролях
Маколей Калкин
Маколей Калкин
Джо Пеши
Джо Пеши
Дэниел Стерн
Дэниел Стерн
Девин Рэтрей
Девин Рэтрей
Хиллари Вульф
Все актеры и съемочная группа
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Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке
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