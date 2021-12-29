Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке, 1992

Семья Маккалистер намерена отпраздновать Рождество во Флориде. Но Кевин на школьном рождественском концерте ссорится с братом, а затем устраивает бучу дома: ему не хочется отмечать праздник там, где не бывает рождественской елки. Наутро его безалаберная семейка снова едва не опаздывает в аэропорт, но в этот раз хаос усугубляет Кевин: вставляя в диктофон батарейки, он задерживается, а потом путает отца с похоже одетым мужчиной, и в результате улетает не в Майами, а в Нью-Йорк. Но мальчик, оставшись один в огромном городе, и не думает паниковать — ведь при нем кредитка отца и его же сумка с изрядной суммой наличных! Он не знает, что в городе его старые знакомые — Гарри и Марв, сбежавшие из тюрьмы...
Самый маленький герой Америки устраивает большой переполох в Нью Йорке! Кевин МакКалистер вернулся! Но теперь он один не дома, а в Нью Йорке и у него достаточно денег и кредитных карточек, чтобы превратить Большое Яблоко в собственную площадку для игр.
Но, как всегда, Кевину не суждено быть долго одному, его старые приятели жулики Гарри и Марв сбежали из тюрьмы, куда они попали стараниями Кевина. И надо же им было попасть именно в тот город, где Кевин планировал поразвлечься. Новые западни и ловушки уже ждут горе бандитов.