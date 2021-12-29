Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке, 1992

Самый маленький герой Америки устраивает большой переполох в Нью Йорке! Кевин МакКалистер вернулся! Но теперь он один не дома, а в Нью Йорке и у него достаточно денег и кредитных карточек, чтобы превратить Большое Яблоко в собственную площадку для игр.

Но, как всегда, Кевину не суждено быть долго одному, его старые приятели жулики Гарри и Марв сбежали из тюрьмы, куда они попали стараниями Кевина. И надо же им было попасть именно в тот город, где Кевин планировал поразвлечься. Новые западни и ловушки уже ждут горе бандитов.