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Зловещие мертвецы 3: Армия тьмы Зловещие мертвецы 3: Армия тьмы
Киноафиша Фильмы Зловещие мертвецы 3: Армия тьмы
Army of Darkness

Зловещие мертвецы 3: Армия тьмы, 1992

1992 / США
8.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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О фильме

По воле случая Эш переносится в далекое прошлое. Вместе со своим автомобилем и двухстволкой он оказывается в 13 веке. В этом мрачном средневековье люди страдают от сил тьмы. Бедняга Эш был пойман добропорядочными гражданами и помещен в местную тюрьму. Он с трудом смог убедить судью, в том, что он вовсе не шпион из враждебного королевства. Он решает помочь людям в битве с врагами.

Чтобы победить, он должен восстановить Некрономикон, старинную магическую книгу, которая поможет ему вернуться в свое время. По неосторожности Эш выпустил на волю Армию тьмы. Как победить живых мертвецов?

8.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 1992
Премьера в России 9 декабря 1992
Премьера в мире 9 октября 1992
Возраст 16+
Режиссер
Сэм Рэйми
Сэм Рэйми
В ролях
Брюс Кэмпбелл
Брюс Кэмпбелл
Эмбет Дэвидц
Эмбет Дэвидц
Маркус Гилберт
Ричард Гроув
Тимоти Патрик Куилл
Все актеры и съемочная группа
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Зловещие мертвецы 3: Армия тьмы

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Забавный фильм, смотрела с удовольствием. Брюс Кэмпбелл симпатяга. Джим Кэрри, по-моему, под него косит, но не очень успешно. Войско скелетов очень… Читать дальше…
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саундтрек фильма Зловещие мертвецы 3: Армия тьмы
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
New Line Cinema готовит новую часть «Зловещих мертвецов» Фильм будет основан не на перезапуске 2013 года, а на оригинальной трилогии.
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29 декабря 2021 14:14
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