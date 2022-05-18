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Горькая луна Горькая луна
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Bitter Moon

Горькая луна, 1992

1992 / Франция / Великобритания
7.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Британская пара Фиона и Найджел плывут в Стамбул по пути в Индию. Они встречают красивую француженку, и той же ночью Найджел встречает ее, танцуя в одиночестве в баре корабля. Позже он знакомится с ее американским мужем-инвалидом Оскаром, который рассказывает ему свою историю. Несколько лет прожив в Париже, пытаясь стать писателем, он становится одержимым женщиной, которую случайно встретил в автобусе. Он выслеживает ее, и между ними начинается пылкий роман. Вскоре она порабощает и тело, и душу Оскара, и это влечение разрушает жизни их обоих…

  • Французское название фильма – Lunes de fiel (каламбур от французской фразы lune de miel, что означает «медовый месяц»). Сценарий основан на одноименном романе французского писателя Паскаля Брюкнера. Саундтрек к фильму написал Вангелис.
  • Это первая из многочисленных совместных творений мужа и жены, режиссера Романа Полански и актрисы Эмманюэль Сенье, сыгравшей Мими. 
  • Фильм частично снят на борту корабля M.T.S. Odysseus, круизного лайнера греческой компании Epirotiki Line. Впервые он был спущен на воду еще в 1961 году. 
  • В более поздних интервью Сенье признала, что создание этого фильма было ошибкой.
  • Китайский иероглиф на чехле подушки Оскара в его парижской квартире означает «честность» как существительное и «настоящий» как прилагательное.

Жить в любви и умереть от любви. Тема далеко не новая, и вряд ли кто-то воплотит ее лучше, чем Бертолуччи в «Последнем танго в Париже». Однако тема настолько притягательна, что пробуют многие. Попробовал и известный французский режиссер Роман Полански. Его фильм не то, чтобы повторяет «Последнее танго», но чувствуется временами, что наследие Бертолуччи им было изучено очень прилежно.

Действие «Горькой луны» привязано к кораблю, на котором плывет четверка героев. Две семейные пары. Одна - нерабочая: муж, которому приблизительно под пятьдесят, импотент, у него вообще парализована нижняя часть тела. Жена его - сексуальная бестия Мими, от которой несет пороком, как от гладиатора - потом. Вторая пара - вполне добропорядочные англичане. Первой паре скучно, они пытаются найти развлечение, и для этого вовлекают вторую пару в сексуальную игру на грани фола. Делает это паралитик очень просто: он рассказывает герою Хью Гранта историю своей любви к жене. Эта любовь пересыпана такими страстями, что у благопристойного англичанина начинает ехать крыша.

7.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 2 часа 20 минут
Год выпуска 1992
Премьера в России 12 июля 1992
Премьера в мире 12 июля 1992
Возраст 18+
Режиссер
Роман Полански
Роман Полански
В ролях
Питер Койот
Питер Койот
Хью Грант
Хью Грант
Кристин Скотт Томас
Кристин Скотт Томас
Эмманюэль Сенье
Эмманюэль Сенье
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Горькая луна 4 постера
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Горькая луна
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