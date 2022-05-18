Горькая луна, 1992

Жить в любви и умереть от любви. Тема далеко не новая, и вряд ли кто-то воплотит ее лучше, чем Бертолуччи в «Последнем танго в Париже». Однако тема настолько притягательна, что пробуют многие. Попробовал и известный французский режиссер Роман Полански. Его фильм не то, чтобы повторяет «Последнее танго», но чувствуется временами, что наследие Бертолуччи им было изучено очень прилежно.

Действие «Горькой луны» привязано к кораблю, на котором плывет четверка героев. Две семейные пары. Одна - нерабочая: муж, которому приблизительно под пятьдесят, импотент, у него вообще парализована нижняя часть тела. Жена его - сексуальная бестия Мими, от которой несет пороком, как от гладиатора - потом. Вторая пара - вполне добропорядочные англичане. Первой паре скучно, они пытаются найти развлечение, и для этого вовлекают вторую пару в сексуальную игру на грани фола. Делает это паралитик очень просто: он рассказывает герою Хью Гранта историю своей любви к жене. Эта любовь пересыпана такими страстями, что у благопристойного англичанина начинает ехать крыша.