Знахарь, 1992

Талантливый ученый всю жизнь ищет лекарство против рака. Для этого он забирается на край света, в амазонские джунгли. Потеряв связь с внешним миром, знахарь охотится за панацеей против смертельной болезни в непроходимых лесах. В этот момент компания, финансирующая его деятельность, посылает в Бразилию своего представителя, которая должна на месте разобраться в происходящем.

Их отношения из первоначальной вражды превращаются в глубокое романтическое чувство. Но когда они вплотную подходят к долгожданной разгадке, на их пути встают жестокие дельцы. Жизнь миллионов оказываются в руках тех, кому она абсолютна безразлична.