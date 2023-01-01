Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Солдат" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Знахарь Знахарь
Киноафиша Фильмы Знахарь
Medicine Man

Знахарь, 1992

1992 / США
5.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Талантливый ученый всю жизнь ищет лекарство против рака. Для этого он забирается на край света, в амазонские джунгли. Потеряв связь с внешним миром, знахарь охотится за панацеей против смертельной болезни в непроходимых лесах. В этот момент компания, финансирующая его деятельность, посылает в Бразилию своего представителя, которая должна на месте разобраться в происходящем.

Их отношения из первоначальной вражды превращаются в глубокое романтическое чувство. Но когда они вплотную подходят к долгожданной разгадке, на их пути встают жестокие дельцы. Жизнь миллионов оказываются в руках тех, кому она абсолютна безразлична.

5.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 1992
Премьера в России 17 февраля 1992
Премьера в мире 7 февраля 1992
Возраст 18+
MPAA PG-13
Бюджет $40 000 000
Режиссер
Джон МакТирнан
Джон МакТирнан
В ролях
Шон Коннери
Шон Коннери
Лоррейн Бракко
Лоррейн Бракко
Жозе Уилкер
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Знахарь
База Клейтон
База Клейтон (2003)
6.9
Роллербол
Роллербол (2002)
3.1
Найти Форрестера
Найти Форрестера (2000)
7.5
Западня
Западня (1999)
7.714286
Афера Томаса Крауна
Афера Томаса Крауна (1999)
7.769231
Правое дело
Правое дело (1995)
7
Первый рыцарь
Первый рыцарь (1995)
6
Хороший человек в Африке
Хороший человек в Африке (1994)
5
Восходящее солнце
Восходящее солнце (1993)
6.3
Русский отдел
Русский отдел (1990)
6.8461537
Охота за «Красным Октябрем»
Охота за «Красным Октябрем» (1990)
5.642857
Семейное дело
Семейное дело (1989)
5.8
Постер фильма Знахарь 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
15 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Знахарь
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Related video
Какая русская актриса оголяется в кадре эффектнее и чаще Светличной: ответ неожиданный
Достоевский в гробу переворачивается: главный секс-символ Голливуда мечтала о роли Грушеньки
Орбакайте увела Байсарова у первой красавицы 90-х: об этой модели мечтали многие
«Это табу!»: что нельзя говорить за столом даже под дулом пистолета
Все умирают в конкретный момент: разговоры о проклятии «Бригады» уже не кажутся шуткой
Скромная невеста: неожиданный образ Алины Кабаевой произвел фурор в Сети
Хабенского предупредили: МХТ привлек внимание на самом высоком уровне
Соседи называли девочку Джокером: вот как сложилась судьба родившейся без губ малышки
Только одна из трех девочек на фото стала суперзвездой: вам будет непросто в викторине
Легендарный дед был бы счастлив: первое фото внучки звезды советского кино
ДНК-тест в его случае не нужен: люди вздрогнули, увидев сына Михайлова
Костры рябин Шуфутинского — это только начало: песню о третьем ноября фанаты почему-то забыли
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше