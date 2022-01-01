Бесы, 1992

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о выходе в прокат О фильме Психологическая драма по мотивам одноименного романа Ф. Достоевского. Развернуть 6.8 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1 Продолжительность 2 часа 33 минуты Год выпуска 1992 Премьера в России 27 мая 1992 Премьера в мире 27 мая 1992 Возраст 0+ Режиссер Игорь Таланкин В ролях Дмитрий Певцов Сергей Гармаш Дарья Михайлова Все актеры и съемочная группа 1 постер

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