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Бесы
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Бесы, 1992

1992 / Россия
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме

Психологическая драма по мотивам одноименного романа Ф. Достоевского.

6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 2 часа 33 минуты
Год выпуска 1992
Премьера в России 27 мая 1992
Премьера в мире 27 мая 1992
Возраст 0+
Режиссер
Игорь Таланкин
В ролях
Дмитрий Певцов
Дмитрий Певцов
Сергей Гармаш
Сергей Гармаш
Дарья Михайлова
Дарья Михайлова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Бесы 1 постер
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