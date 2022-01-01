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Анкор, еще анкор!
Анкор, еще анкор!, 1993
1993 / Россия
7.0
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14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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Жанр:
драма
мелодрама
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7.0
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность
1 час 44 минуты
Год выпуска
1993
Премьера в России
6 июня 1992
Премьера в мире
6 июня 1992
1 постер
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