Стой! Или моя мама будет стрелять, 1992

Жесткий сержант-детектив Джо Бомовски – опытный полицейский, у которого роман со своим лейтенантом Гвен Харпер, хотя он ни разу не предлагал ей никаких серьезных отношений. Когда чрезмерно заботливая мать Джо, Тутти Бомовски, приезжает из Ньюарка, чтобы провести пару дней в его доме, жизнь героя переворачивается с ног на голову. Первым делом Тутти решает очистить его пистолет отбеливателем и портит его. Тогда мамаша решает купить другое оружие для своего сыночка и натыкается на двух преступников, продающих оружие нелегально. Здесь происходит перестрелка, и Тутти становится свидетелем убийства. Теперь она должна остаться с Джо по программе защиты свидетелей, но ее вмешательство в его личную жизнь сводит героя с ума…
У сержанта полиции Лос-Анджелеса Джо Борновски жизнь перевернулась вверх дном после того, как его милая мамаша Тутти решила навестить любимого сыночка. К огромной радости подружки и непосредственного начальника Джо, лейтенанта Гвен Харпер, Тутти сразу приводит в порядок его холостяцкую берлогу и начинает налаживать «хозяйство». Как вы прекрасно понимаете, бравый сержант не в восторге от всех этих нововведений. А тут еще, в дополнение ко всем проблемам, неугомонная Тутти оказывается свидетельницей убийства и требует… чтобы сын позволил ей участвовать в расследовании! В итоге Джо получает нового напарника — собственную мамулю, которая решает задать преступникам солидную трепку!