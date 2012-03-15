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Стой! Или моя мама будет стрелять Стой! Или моя мама будет стрелять
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Stop! Or My Mom Will Shoot

Стой! Или моя мама будет стрелять, 1992

1992 / США
6.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Жесткий сержант-детектив Джо Бомовски – опытный полицейский, у которого роман со своим лейтенантом Гвен Харпер, хотя он ни разу не предлагал ей никаких серьезных отношений. Когда чрезмерно заботливая мать Джо, Тутти Бомовски, приезжает из Ньюарка, чтобы провести пару дней в его доме, жизнь героя переворачивается с ног на голову. Первым делом Тутти решает очистить его пистолет отбеливателем и портит его. Тогда мамаша решает купить другое оружие для своего сыночка и натыкается на двух преступников, продающих оружие нелегально. Здесь происходит перестрелка, и Тутти становится свидетелем убийства. Теперь она должна остаться с Джо по программе защиты свидетелей, но ее вмешательство в его личную жизнь сводит героя с ума…

  • Когда Эстель Гетти узнала, что в фильме будет задействовано оружие, она сказала, что будет сниматься в фильме только в том случае, если там не будет оружия. Продюсерам пришлось солгать, что в фильме не будет оружия, чтобы она подписала контракт.
  • По словам Сильвестра Сталлоне, его так же заманил на фильм Арнольд Шварценеггер, пустив слух о том, что он сам хотел сняться в нем. Уже после съемок актер понял, что был одурачен, и с тех пор невзлюбил этот фильм. 
  • Из фильма была вырезана тщательно продуманная сцена, в которой Джо врезался в мусоровоз через стену художественной галереи. Галериста сыграл Скотт Шоу.

У сержанта полиции Лос-Анджелеса Джо Борновски жизнь перевернулась вверх дном после того, как его милая мамаша Тутти решила навестить любимого сыночка. К огромной радости подружки и непосредственного начальника Джо, лейтенанта Гвен Харпер, Тутти сразу приводит в порядок его холостяцкую берлогу и начинает налаживать «хозяйство». Как вы прекрасно понимаете, бравый сержант не в восторге от всех этих нововведений. А тут еще, в дополнение ко всем проблемам, неугомонная Тутти оказывается свидетельницей убийства и требует… чтобы сын позволил ей участвовать в расследовании! В итоге Джо получает нового напарника — собственную мамулю, которая решает задать преступникам солидную трепку!

6.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 1992
Премьера в России 21 февраля 1992
Премьера онлайн 15 марта 2012
Премьера в мире 21 февраля 1992
Возраст 18+
MPAA PG-13
Бюджет $45 000 000
Режиссер
Роджер Споттисвуд
Роджер Споттисвуд
В ролях
Сильвестр Сталлоне
Сильвестр Сталлоне
Эстелл Гетти
ДжоБет Уильямс
ДжоБет Уильямс
Роджер Рис
Мартин Ферреро
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Стой! Или моя мама будет стрелять 3 постера
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