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3.8
Киноафиша Фильмы Безумный
3.8

Безумный

, 1992
The Nutt House
США / комедия, драма / 18+
3.8

О фильме

Мэйсон, которого мать подкинула на крыльцо чужим людям, всю жизнь провел в психиатрической больнице, так как страдал «размножением личности». Для того, чтобы обрести свою истинную и единственную личность, он должен найти своего брата-близнеца, с которым был разлучен еще в младенчестве. Благодаря счастливой случайности, он сбегает из дурдома и отыскивает своего брата, крупного политика с видами на Белый дом. Он поселяется в его особняке, но брат об этом не знает, так как сходство между ними абсолютное.

 

В ролях

Стефен Кирни
Philbert Nutt
Эми Ясбек
Эми Ясбек
Diane Nutt
Роберт Колбер
Board Doctor
Сандра Гулд
Ma Belle
Бэрри Ливингстон
Бэрри Ливингстон
Williams
Роберт Мэндан
Mr. Henderson
Бен Стиллер
Бен Стиллер
Роберт Требор
Buddy
Капитан Хэггерти
Frank
Питер Люпус
Musso
Эмиль Ситка
Geeves
Режиссер Скотт Шпигель, Адам Рифкин
Сценарист Сэм Рэйми, Ivan Raimi, Брюс Кэмпбелл, Скотт Шпигель
Композитор Кэмерон Аллен
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 1992
Премьера в мире 10 сентября 1992
Дата выхода
10 сентября 1992 Россия 16+
10 сентября 1992 Германия
10 сентября 1992 Казахстан
11 декабря 1992 США PG-13
10 сентября 1992 Украина
21 апреля 1994 Чехия U
MPAA PG-13
Производство Connexion Film Productions
Другие названия
The Nutt House, The Nutty Nut, Die total beknackte Nuß, Doidos Varridos, Hülyébbnél is hülyébb, Nutt: Nasceu Burro, Não Aprendeu Nada, Esqueceu a Metade, Nutty Nut, Безумный, Die total beknackte Nuss

Рейтинг фильма

3.8
Оцените 11 голосов
3.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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