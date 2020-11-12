Мэйсон, которого мать подкинула на крыльцо чужим людям, всю жизнь провел в психиатрической больнице, так как страдал «размножением личности». Для того, чтобы обрести свою истинную и единственную личность, он должен найти своего брата-близнеца, с которым был разлучен еще в младенчестве. Благодаря счастливой случайности, он сбегает из дурдома и отыскивает своего брата, крупного политика с видами на Белый дом. Он поселяется в его особняке, но брат об этом не знает, так как сходство между ними абсолютное.