Простые люди, 1992

Совершенно безобидный Дэннис и его столь же опасный брат Билл решают проведать своего отца, который отбывает срок за то, что стал революционером и пытался взорвать Пентагон. Но это будет не так-то просто: папаша ударился в бега, и теперь братьям придется искать его наперегонки с полицией.



Заодно Билл намерен мстить женщинам, от которых у него по жизни сплошные проблемы. Справятся ли Билл и Дэннис с самой важной миссией в своей жизни, или на пути, который они выбрали, их ждет пара извилистых поворотов?