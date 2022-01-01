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Простые люди
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Простые люди, 1992

1992 / Италия / Великобритания / США
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13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме

Совершенно безобидный Дэннис и его столь же опасный брат Билл решают проведать своего отца, который отбывает срок за то, что стал революционером и пытался взорвать Пентагон. Но это будет не так-то просто: папаша ударился в бега, и теперь братьям придется искать его наперегонки с полицией. 

Заодно Билл намерен мстить женщинам, от которых у него по жизни сплошные проблемы. Справятся ли Билл и Дэннис с самой важной миссией в своей жизни, или на пути, который они выбрали, их ждет пара извилистых поворотов?

7.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 1992
Премьера в России 11 мая 1992
Премьера в мире 11 мая 1992
Возраст 16+
Режиссер
Хэл Хартли
В ролях
Роберт Джон Берк
Роберт Джон Берк
Билл Сейдж
Билл Сейдж
Карен Сайлас
Элина Ловенсон
Элина Ловенсон
Мартин Донован
Мартин Донован
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Простые люди 2 постера
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