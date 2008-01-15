Их собственная лига, 1992

Из-за второй мировой войны большинство профессиональных спортсменов-мужчин США оказалось на фронте, а страна осталась без своего главного спорта - бейсбола. Чтобы исправить эту ситуацию, было решено создать женскую лигу: найти талантливых спортсменок, сформировать несколько команд и организовать матчи. Задача нетривиальная, но когда главным тренером лиги становится бывший бейсболист Джимми Дуган, дело сдвигается с мертвой точки, а матчи становятся все более зрелищными.
Джимми Дуган — бывший бейсболист, чьи славные дни в Большой Лиге уже миновали. Его приглашают тренером в Женскую Бейсбольную Лигу, созданную в 1943 году, когда все мужчины были на войне.
Видя отчаянное стремление и решительность своих подопечных, он забывает о своем пессимизме и обретает уверенность в себе и своей команде.