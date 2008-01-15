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League Of Their Own, A

Их собственная лига, 1992

1992 / США
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12 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Из-за второй мировой войны большинство профессиональных спортсменов-мужчин США оказалось на фронте, а страна осталась без своего главного спорта - бейсбола. Чтобы исправить эту ситуацию, было решено создать женскую лигу: найти талантливых спортсменок, сформировать несколько команд и организовать матчи. Задача нетривиальная, но когда главным тренером лиги становится бывший бейсболист Джимми Дуган, дело сдвигается с мертвой точки, а матчи становятся все более зрелищными.

  • Мадонна написала песню “This Used To Be My Playground” специально для фильма, а в клипе к ней показаны отрывки из картины.
  • Все актрисы, кроме Джины Дэвис, сами выполняли свои трюки.
  • Сюжет фильма был вдохновлена карьерой бейсболистки Дотти Коллинз.
  • В 2010 году обнаружилось письмо Мадонны своему другу, написанное во время съемок этого фильма. В нем певица говорит о том, что глубоко несчастна на съемках, а также жалуется на коллег по съемочной площадке. 
  • Прозвище Мэй в английском варианте звучит как “all the way”, что, с одной стороны говорит о том, что она успевает пробежать все базы за смену, а с другой намекает на ее любвеобильность. В российском варианте “Мэй, не робей” этот аспект характера не передан. 
  • Так как Мадонна была в прекрасной физической форме еще до начала съёмок, Пенни Маршалл даже попросила ее уменьшить мускулатуру рук, чтобы певица была больше похожа на спортсменок тех времен.

Джимми Дуган — бывший бейсболист, чьи славные дни в Большой Лиге уже миновали. Его приглашают тренером в Женскую Бейсбольную Лигу, созданную в 1943 году, когда все мужчины были на войне.

Видя отчаянное стремление и решительность своих подопечных, он забывает о своем пессимизме и обретает уверенность в себе и своей команде.

8.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 1992
Премьера в России 1 июля 1992
Премьера онлайн 15 января 2008
Премьера в мире 1 июля 1992
Возраст 16+
Режиссер
Пенни Маршалл
Пенни Маршалл
В ролях
Том Хэнкс
Том Хэнкс
Мадонна
Мадонна
Джина Дэвис
Джина Дэвис
Лори Петти
Гэрри Маршалл
Гэрри Маршалл
Все актеры и съемочная группа
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Их собственная лига
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